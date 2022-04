Panorama económico no es esperanzador tanto por factores internos como externos, dice economista

Tegucigalpa– El escenario internacional donde los mercados siguen “nerviosos” por la guerra entre Rusia y Ucrania sigue presionando las economías del mundo y una económica tan débil como la de Honduras la afectación es mayor, anotó el economista Juan José Cruz.

“Las cosas están muy complicadas Honduras es uno de los países altamente dependiente de importaciones del mercado internacional que está bastante alterado”, agregó.

Seguidamente, manifestó que el mercado internacional no solo sufre consecuencias con el tema de los combustibles, sino que la afectación es negativa porque hay incrementos groseros en materias primas e insumos para la producción como los fertilizantes.

En ese sentido hay un escenario bastante complicado con el tema de la inflación que es característico en el mundo, sin embargo, en Honduras hay una economía debilitada y el poder adquisitivo de Honduras, está provocando mayores problemas, agregó Cruz.

Hay problemas tanto en importaciones como en exportaciones, debido a esto “lo que se está viendo para adelante no es algo para lo que se pueda sentir esperanzados, estamos sufriendo como pueblo la alteración de la canasta básica”, señaló

La situación geopolítica en el mundo es lamentable y preocupante no solo a través del precio de los productos sino también el tema de abastecimiento, prosiguió.

En ese sentido, el entrevistado apuntó que ojalá que no pase, pero se puede llegar a un momento en el que se puede tener dinero en la bolsa y no poder comprar porque no hay productos.

Uno de los principales problemas que se enfrentan es la producción de productos básicos, en el país el sector agrario está en una gran disyuntiva en cuanto a sembrar porque no cuentan con los insumos y de allí que puedan venir tiempos más difíciles por la falta de productos que pueden llevar como ya se ha advertido a una inseguridad alimentaria, anotó.

El peor escenario para el país, con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, está por venir principalmente en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con la sostenibilidad de una economía tan frágil como la de Honduras, concluyó.LB