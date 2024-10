Panamá y Colombia dialogan sobre la crisis migratoria en el Darién, la frontera común

Ciudad de Panamá – El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, dialogaron este lunes sobre la crisis migratoria en el Darién, la selva fronteriza entre ambos países usada a diario por centenares de transeúntes en su camino hacia Norteamérica.

La reunión entre ambos presidentes se celebró poco antes del acto de investidura de Mulino como mandatario de ese país centroamericano, informó el equipo de prensa del Gobierno entrante.

Petro dijo que si se frena la migración venezolana, el problema sería mínimo, según la información oficial.

“Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar”, destacó Mulino, que insistió en que su país siempre ha tenido una cercana relación con Colombia, por lo que su gobierno estará abierto a estrechar la integración.

Ambos mandatarios acordaron programar un encuentro con Estados Unidos para revisar el tema de la migración ilegal.

Está previsto que este lunes, el Gobierno de Mulino y el de EE.UU firmen un acuerdo sobre el flujo de migrantes irregulares, pues Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, lidera la misión oficial de su país en el acto de toma de posesión.

En lo que va de año más de 195.000 migrantes han atravesado esa peligrosa selva, siendo la mayoría venezolanos, mientras que en 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales. Y se teme que este año la cifra trepe hasta las 800.000, como ha alertado Unicef.

Mulino trató la crisis migratoria el domingo con el secretario Mayorkas, en un encuentro en el que expresaron la necesidad de cooperar “estrechamente” para “abordar y resolver la crisis humanitaria” en Darién, de acuerdo con la información oficial panameña.

El nuevo gobernante de Panamá ha planteado repatriar de manera masiva a los migrantes irregulares que atraviesan desde Colombia la selva, y ha pedido además a Estados Unidos un acuerdo de cooperación para que lo financie.

Petro y Mulino también exploraron la posibilidad de retomar el proyecto de interconexión eléctrica, un asunto en que el presidente colombiano manifestó su interés por reactivarlo al señalar que en su país se ha podido superar alguno de los obstáculos que paralizaron el proyecto en su momento, entre ellos el paso por las comunidades originarias.

La interconexión eléctrica es un proyecto de al menos 500 millones de dólares que se remonta a 2009 pero que no ha avanzado debido a la falta de capital y problemas en los aspectos técnicos y socio-ambientales.

Se trata de una línea eléctrica de cerca de 500 kilómetros entre ambos países y de 400 megavatios de potencia.

Mulino asume este lunes el cargo de Presidente panameño para el período 2024-2029 en un acto con la presencia del rey de España, Felipe VI, o los presidentes de los países vecinos Colombia, Gustavo Petro, y Costa Rica, Rodrigo Chaves, entre otros. EFE