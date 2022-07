Padres de familia muestran alta resistencia para vacunar a sus hijos contra sarampión y rubéola: PAI

Tegucigalpa – Existe una alta resistencia de los padres de familia en Honduras para vacunar a sus hijos contra el sarampión y la rubéola, manifestó este martes el enlace del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para la Región Metropolitana de San Pedro Sula, Sara Sierra.

“Los padres de familia no están vacunando, no están demandando el servicio y no están llevando a vacunar a los niños”, expresó la profesional de la salud.

Externó que existe una gran preocupación ya que en varios países de la América Latina se han presentado casos de las enfermedades en mención.

Ejemplificó que Argentina y Brasil ya reportan casos de sarampión, lo que hizo perder a América la certificación de región libre de esa enfermedad.

Al no existir buena cobertura de vacunación en el país centroamericano se puede presentar un caso en cualquier momento, apostilló.

“Nosotros estamos yendo a las comunidades, pero los padres no quieren vacunar a sus hijos”, reprochó.

A renglón seguido, reveló que de una población meta en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, de casi 88 mil niños vacunados contra estas enfermedades, solo se ha logrado aplicar siete mil dosis.

Lo anterior significa que ni el 9 % de la población meta ha sido inoculada contra el sarampión y la rubéola en la zona norte del país.

Tras externar su preocupación exhortó a los padres de familia a permitir que los menores reciban este inoculante que les va a proteger de dichas enfermedades.

“Por favor acudan a vacunar a sus hijos, si llega un caso de sarampión su niño va a estar expuesto a tener esa enfermedad, pero si tiene la vacuna no va a tener problema”, zanjó. (RO)