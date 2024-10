Padre Leopoldo Serrano sufre aparatoso accidente en Macuelizo, Santa Bárbara

Tegucigalpa – El padre franciscano Leopoldo Serrano sufrió un aparatoso accidente tras una quíntuple colisión en el sector de Las Flechas en Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

En el percance una volqueta impactó con una rastra que luego colisionó con el vehículo que conducía el padre Serrano que también pegó con un Toyota Hilux y éste a su vez con otro pesado camión.

Las primeras palabras del franciscano fueron: “Si no me morí en la caminata a Tegus (Tegucigalpa), pensé que aquí sí me moría, creo que tengo varias cercanías de la muerte”.

Relató que “fue algo increíble, sentí el golpe en mi cabeza, yo estaba esperando más golpes, pero gracias a Dios que solamente fue eso. Mi miedo era que se aplastara (el vehículo) lo único que hice fue mover el timón a la izquierda por lo menos para no pegar en el carro de adelante”.

Serrano confió que en el relato del motorista de la volqueta dijo que sabía que el automotor estaba en malas condiciones.

El padre se dirigía hacia El Salvador a un encuentro con colegas de la iglesia.

Agradeció a todos los que le han llamado para conocer su estado de salud, al tiempo que expresó estar bien y por la gracia de Dios con ganar de continuar luchando por su comunidad. JS