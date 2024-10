Padre Leopoldo Serrano confía en que se cumplan promesas de la presidenta Castro

Tegucigalpa – El Padre Franciscano Leopoldo Serrano expresó su confianza en que se cumplan todas las promesas realizadas por la presidenta Xiomara Castro. Hasta el momento, todos los avances van por buen camino, y la comunidad de La Reina en Santa Bárbara, está muy contenta, refirió.

Según el Padre Serrano, ya se ha dado la orden para que mañana jueves se realice el despeje de la energía en la comunidad, y se espera que para el 17 de este mes La Reina esté completamente electrificada. «Vamos por buen camino, el INA también ha prometido cumplir con los plazos», afirmó Serrano.

La comunidad de La Reina está muy contenta con los avances. «Querían celebrar, pero a mí no me gustan los halagos; esos son para Dios el Todopoderoso», dijo el Padre Serrano. También compartió que en un momento se sintió mal de salud y pensó que no lograría la meta, pero finalmente lo consiguió y por ello dio gracias a Dios.

Seguidamente agradeció a los medios de comunicación, por dar cobertura a su caminata día a día diciendo que su obligación es levantar al caído y ser la voz de los que no la tienen. «Si ustedes no denuncian, la voz se convierte en muda. Lo que hicieron cubriendo la noticia fue mi voz; por ello se conoció en todo el país. Ustedes son voz, así como yo soy voz de los pobres; ustedes tienen que ser voz de los que lo necesitan»,

El Padre recordó una conversación con la presidenta Castro, donde le mencionó que los ministros deben tener los ojos, oídos y boca abiertos a las necesidades del pueblo, y espera que ellos (funcionarios) estén atentos a ese clamor de la población.LB