Padre Leopoldo llega a Comayagua en peregrinación para exigir se ayude a damnificados de La Reina

Tegucigalpa – El padre franciscano Leopoldo Serrano llegó la noche de este lunes al departamento de Comayagua en una peculiar peregrinación en la que prevé llegar a la capital hondureña para exigir ayuda para damnificados de La Reina.

-“Las piernas me duelen, me cuesta caminar, hoy llegué casi arrastrado y tengo ampollas en los pies y no me puedo parar, pero cada mañana ocurre un milagro de Dios y recupero las fuerzas”, describió el sacerdote.

-Desde noviembre de 2020, luego de la tragedia, al menos 300 familias de La Reina tuvieron que pagar alquiler o vivir amontonados en albergues.

El religioso contó a Proceso Digital que su estado de salud se encuentra en un 60 % y que ya resiente el esfuerzo físico.

#ACTUALIDAD / Padre Leopoldo llega a Comayagua en peregrinación para exigir se ayude a damnificados de La Reinahttps://t.co/lox1y6fEzf pic.twitter.com/kLod0WStBf — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 2, 2024

No obstante, este martes retomará a partir de las seis de la mañana la peregrinación hacia la capital hondureña.

Los damnificados de la aldea La Reina, la pequeña comunidad del municipio de Protección, Santa Bárbara que hace tres años fue borrada del mapa por alud causado por las lluvias de Eta e Iota, requieren ayuda y hasta ahora solo han recibido promesas sin cumplir.

El padre Leopoldo viaja desde ese lugar avanzando entre 27 y 32 kilómetros a diario con el objetivo que su voz sea escuchada y se complete la ayuda para los damnificados.

Son siete personas más, algunos de ellos religiosos, los que se han unido a este reto físico de forma permanente, pero en el camino se suman más personas, hoy completaron la peregrinación nueve personas, narró el sacerdote.

Contó que hoy se le confirmó que mañana iniciará a trabajar una cuadrilla de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Ese es un paso para restituir el servicio de energía eléctrica, apuntó.

También autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) le contactaron, pero no han cumplido sus promesas, dijo.

No obstante, externó que es un hombre de fe y confía que al llegar a la capital buscará reunirse con la presidenta Xiomara Castro.

De momento, agradeció todo el apoyo y solidaridad recibida en Comayagua, incluso en los lugares cercanos donde ya le han ofrecido hospedaje para el martes. (RO)