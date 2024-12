Pacientes renales protestan y piden a la SESAL contrato con Diálisis de Honduras

Tegucigalpa– Un grupo de pacientes renales protestan este lunes y denuncian a las autoridades sanitarias que los obligan a recibir atención médica en Nefrocentro.

-La SESAL señala que no puede pagar a Diálisis de Honduras porque sería corrupción.

Uno de los denunciantes señaló que tras abrir el Nefrocentro los pacientes se dividieron y unos se quedaron recibiendo atención en Diálisis de Honduras y otros en el centro nuevo.

Sin embargo, tras el paso de las semanas las autoridades sanitarias los están obligando a trasladarse a Nefrocentro y el que quiera recibir atención en Diálisis de Honduras deberá de pagar su tratamiento, arguyó.

Otra de las pacientes dijo que ellos no tienen para pagar 24 mil lempiras mensuales, pero que tampoco quieren ir a Nefrocentro porque muchos de sus compañeros se han quejado del lugar.

“Salud nos tiene que asegurar nuestro tratamiento, no sé porque no quieren pagar aquí si entre más centros hay habilitados mejor para nosotros los pacientes que tenemos que madrugar para agarrar un cupo”, arguyó.

Por su parte, Miguel Osorio portavoz de la Secretaría de Salud, dijo que esa dependencia del Estado garantiza el tratamiento a los enfermos renales a más de cuatro mil pacientes a nivel nacional.

En ese sentido, dijo que se hizo un contrato con Nefrocentro para que los pacientes renales puedan hacer su tratamiento en un lugar adecuado para el mismo.

Indicó que muchos de ellos preguntan porque no se realiza el tratamiento en Diálisis de Honduras, porque la ley establece que no se puede pagar a una empresa donde no se le adjudicó.

Señaló que si la secretaría pagase a Diálisis Honduras sería corrupción. IR