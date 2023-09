Pacientes renales no han fallecido por falta de tratamiento, defiende director de IHSS

Tegucigalpa – Los tres pacientes con enfermedad renal que han fallecido en los últimos días no fue por falta de tratamiento, aseguró el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Gaspar Rodríguez.

“Han fallecido tres esta semana (pacientes renales), pero no porque les haya faltado tratamiento, no de ninguna manera, no ha pasado eso”, defendió.

Añadió que generalmente son pacientes hospitalizados y que además de su padecimiento renal tienen otras enfermedades que ponen en riesgo sus vidas.

Reconoció que hay algunas falencias, no tenemos todo a la mano, se lucha para que todo esté a tiempo”, indicó que no se trata solo de la maquinaria, sino que son varios complementos y principalmente el personal que brinda la atención.

Agregó que efectivamente en la administración pública hay muchos problemas por resolver y tratan de hacer los cambios pertinentes para que los pacientes tengan mejor calidad de vida.

Finalmente, apunto que en Honduras unas 400 mil personas tienen problemas renales, pero es un 1 % el que está a nivel de diálisis y por ello también se trabaja de forma permanente en la prevención para evitar que el paciente llegue a esa fase. LB