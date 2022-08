Otro canal de televisión anuncia su cierre en Nicaragua

Managua – El canal NGTV anunció este miércoles que Canal 3, que transmitía en el municipio de Nueva Guinea, en el sureste de Nicaragua, fue sacado del aire por orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), con lo que asciende a 11 el número de medios de comunicación cancelados en las últimas 2 semanas en el país centroamericano.

“Fui visitado por la gerente de Telecable de Nueva Guinea, para comunicarme, de manera verbal, que la empresa había recibido una circular, una orden de Telcor, para que sacara del aire la señal de Canal 3 de la red de Telecable Nueva Guinea”, dijo el periodista y propietario de NGTV, Carlos José Suárez Jaime, en un video compartido en redes sociales.

El cierre de Canal 3 de Nueva Guinea ocurrió días después de que Telcor cancelara 8 radioemisoras católicas, una feminista, y un canal de televisión ubicados en el departamento (provincia) de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, en medio de roces entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica.

“No pude despedirme de ustedes a través de las pantallas de televisión, porque cuando a mí me avisaron ya estaba fuera del aire (…). Solicité que me hicieran saber esa disposición por medio de un escrito, el cual ya me confirmaron, que no lo van a hacer. Canal 3 desaparece de las pantallas de la red de Telecable Nueva Guinea.”, afirmó Suárez.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, así como el Gobierno de Estados Unidos, criticaron la decisión del Gobierno que dirige el líder sandinista, y que tiene sus raíces en la crisis sociopolítica que estalló en 2018.

Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), el Gobierno de Ortega ha llevado al exilio a más de 120 periodistas, incluida la redacción del diario La Prensa, la desaparición de la prensa escrita, de programas de televisión y radios críticos con el Gobierno local.

En 2018, una serie de manifestaciones multitudinarias contra Ortega fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el primer año dejaron al menos 355 muertos, de los cuales Ortega ha admitido 200.

La crisis se agudizó con las elecciones generales de noviembre pasado, cuando Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con 7 de sus potenciales rivales en prisión y 2 en el exilio. JS