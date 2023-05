Ministro Orellana minimiza nepotismo, se molesta con la prensa y pide a emisora reemplazar a periodista

Tegucigalpa – El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado minimizó el nepotismo denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en el actual gobierno, al tiempo que se molestó con ciertas preguntas de la prensa e incluso pidió a una cadena radial que cambiara a su periodista por las preguntas que le formulaba en torno a presuntos casos de corrupción cometidos en la actual gestión gubernamental.

– Ir detrás de los parientes (que trabajan en el gobierno) es una pérdida de tiempo, en el caso de la CICIH debe venir para cosas más grandes, estimó el funcionario.

Sobre la avalancha de críticas por el nepotismo que existe en el actual gobierno, justificó que la ley no prohíbe que se contraten parientes más allá del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El también exFiscal General de la República, dijo que si se quiere ser muy estricto en ese tema del nepotismo, hay que legislar en esa vía “hay que poner que todos los parientes queden excluidos”.

Reflexionó que contratar familiares cercanos puede ser no ético e inmoral, pero es algo que no se está castigado en la normativa vigente.

Externó que más allá del nepotismo que pueda darse en las instituciones públicas, “me preocupa más -sabe qué- que se robaran el dinero”.

Refirió que en el caso de la eventual instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH), no valdría la pena que este organismo, que costará 20 millones de dólares anuales, se dedique a investigar casos de nepotismo en el gobierno.

“Sería más importante que nosotros vigilásemos la administración pública en el lado de qué están haciendo con los recursos y a eso va a venir la CICIH”, manifestó.

Increpa a periodista

Consultado sobre el informe sobre la millonaria instalación de grama en el Estadio Nacional Chelato Uclés, dijo que su oficina cumplió con la ley y lo remitió a los entes correspondientes. “Pregúntenle al Ministerio Público”, respondió a las consultas de los periodistas sobre requerimientos al respecto.

Seguidamente un periodista consultó: “¿Abogado entonces usted firmó ese informe?”, a lo que en forma airada contestó: “Es que yo lo firmo, qué clase de periodista es usted que no se entera quien firma los informes. Caballero de qué medio es usted… entonces que HRN se busque un mejor periodista porque no sabe que yo firmé eso, no jovencito, anda mal usted”. PD