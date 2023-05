“Yo cometí el error”, dice Orellana al excluir al Cohep de asamblea de sociedad civil para Junta Proponente

Tegucigalpa – El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana aceptó que fue él quien cometió el error al excluir al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de la asamblea para seleccionar al representante de la sociedad civil para la Junta Proponente de candidatos a los cargos de Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.

“El problema con el Cohep lo generé yo porque desafortunadamente no reparé que la convocatoria era exclusivamente para las organizaciones de derechos humanos y de justicia. Y yo ayer en la tarde (jueves) no pude estar en la oficina y no pudimos contactarme con la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia para verificar los conceptos sobre ese tema y pasó el tiempo, llegaron las 8.00 de la noche y les dije que publicáramos la lista bajo mi responsabilidad”, detalló el funcionario que comandó el proceso de elección del representante de la sociedad civil ante la Junta Proponente.

Agregó que este viernes se le aclaró que la convocatoria era para las organizaciones de derechos humanos y justicia, entonces en la asamblea él asumió la responsabilidad que “yo soy el que cometí el error”.

Entre risas, externó que los afectados pueden actuar contra él porque fue quien cometió el impasse.

Este viernes se completó la Junta Proponente de candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, con la elección de José Ramón Ávila como representante de la sociedad civil.

La Junta Proponente queda integrada por Rebeca Ráquel Obando (que la preside), Wagner Vallecillo (CSJ), Julio Raudales (universidades privadas), Odir Fernández (UNAH), Blanca Izaguirre (Conadeh), Alejandro Hernández (CAH) y José Ramón Ávila (sociedad civil).