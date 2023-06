Oposición ya votó contra la aprobación del acta del CAF, recuerda diputada Espinoza

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza recordó que las bancadas opositoras ya emitieron su voto sobre la ratificación del acta del martes 16 de mayo donde se trató la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y lo hicieron por escrito.

“El Partido Liberal ya votó en contra de la aprobación del acta y lo hizo por escrito; el Partido Nacional ya votó por escrito en contra de la aprobación del acta, el PSH ya votó por escrito, y razonó su voto y están listos, y están firmados por todos los diputados de la oposición”, refirió Espinoza.

La diputada reflexiona que “si ya votaron en contra de la aprobación de acta por escrito, ¿qué va pasar cuando resulte, si es que resulta que alguien vote diferente?”

En ese caso, señaló la abogada Espinoza es que hubo “tilín tilín”, porque no se puede cambiar la conducta cuando hay de por medio un documento firmado.

“Si eso paso, el pueblo que juzgue a los que después de haber firmado, cambie su voto”, dijo al expresar que espera que todos los que firmaron que votaron en contra de ratificar el acta que le da la entrada al CAF, “mantengan una posición correcta”. “La decisión ya está tomada”, destacó.

Dijo que el mejor consejo que le puede dar al presidente del Legislativo, Luis Redondo es que se pasen el tema, porque “hay una prioridad nacional por derogar el decreto 57-2019 y el 93-2021. No aprobemos el acta, que no cometa él delito, porque si no aprobamos el acta, no hay todavía el acuerdo y él no ha cometido delito”.

Según Espinoza, si Redondo es sabio, no debería someter a votación el acta del martes 16 de mayo ya que de cualquier forma quedaría mal, “si se dan vuelta los que ya firmaron, quiere decir que les pagó y hubo tilín tilín, o tal vez él u otros, para que cambiaran de decisión. Si somete a votación el acta, nos va obligar a ir al Ministerio Público y en tercer lugar, ¿qué ambiente habrá para derogar los decretos 57-2019 y el 93-2021?”. VC