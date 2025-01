Oposición está apostando a ganar simpatía oponiéndose al Presupuesto, dice Juan Barahona

Tegucigalpa – Según el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, al estar en un año político, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional están apostando a ganar simpatía oponiéndose al Presupuesto General 2025.

Sin embargo, el parlamentario oficialista estimó que esta posición de las bancadas del Partido Nacional, del Partido Liberal, les puede jugar en contra.

Además, el diputado indicó que al menos 50 observaciones realizadas por las bancadas opositoras han sido tomadas en cuenta.

“Si no es por el consenso, no lo podemos aprobar (el Presupuesto General 2025) porque no tenemos la mayoría, aquí necesitamos los votos de las bancadas de oposición para poderlo aprobar”, reconoció al expresar que espera que esta semana se logre el consenso requerido. VC