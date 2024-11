ONU y UE abogan por seguridad de periodistas y fin de discursos de odio en Día de Libertad de Prensa

Tegucigalpa – La Unión Europea (UE) y Organización de Naciones Unidas (ONU) abogaron este viernes por la seguridad de los periodistas hondureños, así como la lucha contra los discursos de odio en la conmemoración del Día de Libertad de Prensa.

– La ONU llamó a crear espacios cívicos respetuosos de la diversidad y de los derechos humanos.

– “No más amenazas, ni ataques, no más periodistas detenidos o encarcelados por hacer su trabajo, no más mentira ni desinformación, no más discurso de odio ni discriminación, no más ataque contra la verdad y a quienes la proclaman, queremos una prensa libre, ética, segura y queremos paz”, expresó la representante de ONU.

Mediante un conversatorio realizado este día en el Salón Viena del Hotel Clarión, en la capital hondureña, se hizo énfasis en la importancia de garantizar el libre ejercicio de la prensa bajo un contexto que garantice la seguridad de los periodistas.

El evento contó con la participación de la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford; el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura Socias, entre otros invitados que contaron sus experiencias en el contexto de peligro y riesgos con el que se ejerce el periodismo en este país centroamericano.

Es importante asegurar el entorno seguro para los periodistas en Honduras, uno de los países más inseguros para ejercer la profesión del periodismo, dice el embajador de la UE, Jaume Segura. #ProcesoDigital pic.twitter.com/iGW0xcLQP3 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 3, 2024

Shackelford reconoció que el periodismo es una profesión peligrosa especialmente cuando se abordan temas ambientales, narcotráfico, crimen organizado y la violencia generalizada.

“Tenemos un desafío en Honduras y a nivel global, pensamos en los periodistas que han sido asesinados alrededor de estos temas, por eso se debe levantar la voz para lograr un mecanismo de protección mucho más fuerte y eficiente. Yo sé que la nueva ministra de Derechos Humanos tiene un compromiso y está trabajando alrededor de esto”, expresó.

Mickaël Roudaut, de la Segunda Jefatura, Jefe de la Sección Politica, Prensa y Comunicación de la Unión Europea 🇪🇺 y su mensaje en el Día de la Libertad de Prensa. #ProcesoDigital pic.twitter.com/qVr5oV4f7z — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 3, 2024

La representante de la ONU subrayó la importancia de contar con un verdadero acceso a la información, por lo que se ha establecido un diálogo con el Estado para clarificar la necesidad de proteger cierta información, sin que haya detrimento al acceso a los datos.

La periodista @thelma_mejia y sus apuntes oportunos en el Día de la Libertad de Prensa. #ProcesoDigital pic.twitter.com/0zYM3F4t4N — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 3, 2024

Pidió fortalecer las capacidades del Instituto de Acceso de Información Pública a través de legislación adecuada que la convierta en un organismo mucho más fuerte.

Igualmente, citó el tema de la desinformación y mensajes de odio a través de plataformas digitales, lo que calificó como “algo altamente preocupante” que no permite crear espacios cívicos de respeto en una sociedad.

“Es un tema no sólo en Honduras, es algo global, pero en Honduras hemos visto regularmente este tipo de dinámica. Parece que existe la voluntad de crear una sensación de caos, de desastre, que gira alrededor de culpar al otro, al enemigo, tenemos que cuidar estos tipos de mensajes porque se está creando un contexto de polarización”, describió.

Puntualizó su mensaje afirmando que “es importante que cuando decimos libertad de prensa recordamos que estamos hablando de personas, derechos humanos, diversidad y mujeres”.

En el conversatorio también hubo participación sobre sus experiencias de profesionales de la comunicación como: Vienna Herrera, Dunia Orellana, Lorena Mayen, entre otros. JS