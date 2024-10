Ola de críticas al Fiscal General por exponer casos penales de opositores al gobierno en cadena nacional

Tegucigalpa – Una fuerte ola de crítica de todos los sectores se evidenció este martes luego que el Fiscal General, Johel Zelaya y el jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, utilizaran una cadena nacional de radio y televisión para defender una acusación penal contra el principal precandidato de oposición, Nasry Asfura.

– Analistas se preguntan, ¿cuál fue la intensión del MP de involucrar al actual ministro de Infraestructura, Octavio Pineda, en la exposición del expediente penal contra Asfura?

Tanto Zelaya como Santos detallaron el expediente penal por el que se le acusa por la presunta comisión de varios delitos al presidenciable nacionalista y exalcalde capitalino Asfura, lo que ha desatado una serie de críticas que van desde epítetos de “persecución política” hasta neutralizar a líderes opositores al gobierno bajo el Plan Venezuela.

Exfiscales del MP, abogados penalistas y constitucionalistas, personajes políticos y líderes de sociedad civil han cuestionado la postura del Fiscal General de ventilar casos penales en un mensaje dirigido a la nación.

Desde la propia Fiscalía han justificado que lo que se pretende es desengavetar casos que investigó la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y que fue expulsada del país cuando comenzaba a tocar a altos personajes políticos.

La inédita cadena de radio y televisión causó asombro entre la población, ya que nunca se esperó que la cabeza de la Fiscalía abordara específicamente el caso del exalcalde Nasry Asfura.

El mismo Asfura ofreció una comparecencia pública este martes para exponer el caso y desvirtuar las acusaciones en su contra. “Para quién soy un estorbo, para quién soy una amenaza, si mi corazón no tiene ningún resentimiento, no amenazo a nadie, no le hago nada a nadie”, declaró.

Citó que “estoy en política, pero no ando hiriendo, ni molestando, ni dañando a nadie.

“Soy una amenaza, soy un estorbo para alguien, pero no lo hago con sentimiento de maldad; le sirvo a la gente, la quiero y me da demostraciones de cariño, no tengo culpa de eso”, puntualizó.

Nilia Ramos.

Inusual que FG exponga medios de prueba en una cadena

Para la abogada y exfiscal del MP, Nilia Ramos la cadena nacional que emitió el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, violentó la presunción de inocencia del exalcalde capitalino Nasry Asfura.

Consideró que es inusual que un Fiscal General y el fiscal encargado del caso presenten los medios de prueba que deben ser expuestos en un juicio en una cadena nacional de radio y televisión.

“Todos los argumentos y medios de prueba no deben presentarse ante la población, sino ante el juez competente”, declaró la profesional del derecho.

Indicó que esta cadena nacional expone que las ocho personas que son imputadas fueron criminalizadas y juzgadas.

Ramos exigió que todos los profesionales del derecho deberían interponer un señalamiento al Fiscal General como al coordinador de la Uferco por presentar los medios de pruebas en una cadena nacional porque es inusual y violenta los derechos establecidos en la Constitución de la República.

Asimismo, la profesional del derecho se refirió a las declaraciones del Fiscal General que combatirá la corrupción y el narcotráfico. En ese sentido, se preguntó si el Ministerio Público investigará el narcovideo que aparece el hermano de la presidenta, Carlos Zelaya, reunido con narcotraficantes.

Luis León.

FG debe evitar ser herramienta política

En tanto, el analista político Luis León, se sumó a las críticas sobre el uso de una cadena nacional para exponer el caso judicial contra el exalcalde capitalino Nasry «Tito» Asfura, señalando que la estrategia coloca el juicio en un ámbito político en lugar de uno jurídico.

Según León, «no tiene sentido salir a decirle a la población que tiene las pruebas», ya que los ciudadanos no emiten juicios legales, sino políticos. «La población estimaría que Tito Asfura es corrupto y no votamos por él, o lo veríamos como una víctima a la que hay que apoyar», explicó.

León consideró fuera de lugar el uso de una cadena nacional para ventilar casos que deben tratarse en los juzgados. «Nunca en mi vida había visto a un fiscal en una cadena nacional para posicionar un juicio que es jurídico», añadió.

En su opinión, el Fiscal General está entrando innecesariamente en un juicio político, lo que podría afectar la integridad del proceso. El analista subrayó la importancia de que el fiscal evite caer en juegos políticos y se enfoque en sustentar sus casos, recordando que históricamente las defensas han logrado revertir muchos procesos debido a fallos del Ministerio Público. “El fiscal debe evitar ser una herramienta política”, remarcó.

Aunque León reconoce que no hay problemas legales en el uso de cadenas nacionales, criticó la mala utilización de los recursos del Estado. «Las cadenas nacionales eran para que el presidente nos diera un mensaje en situaciones de emergencia, hasta nos asustábamos cuando sucedían», comentó, señalando que hoy en día ese recurso «se ha prostituido».

Oliver Erazo.

Algo nunca antes visto

Para el analista político y abogado, Oliver Erazo según la normativa del Ministerio Público prohíbe a los titulares del Ministerio Público emitir juicios sobre asuntos que intervengan, como lo ocurrido en la reciente cadena nacional de radio y televisión realizada por el Fiscal General, Johel Zelaya.

“El código de ética, en su artículo número 1 literal A, establece que los fiscales deben abstenerse de emitir juicio público o privado sobre los asuntos en que intervengan, clasificándolos los hechos, divulgando la identidad de los denunciantes o los investigados, anticipando criterios o pronunciamiento de los tribunales y en general sobre cualquier aspecto que afecte las investigaciones, lesiones los derechos de las personas o se pueda calificar como interferencia en la decisión de los tribunales”.

En tal sentido, tras la cadena nacional, el analista señaló que “el hecho de decir y tratar de imponer una carga ante los medios de comunicación, el juez que conoce el caso, si es calificada por esta misma normativa del MP, como interferencia en la decisión de los tribunales, algo nunca visto”.

Kenneth Madrid.

MP no puede demeritar a ningún imputado en cadena

Mientras, el abogado y analista Kenneth Madrid expresó que el Ministerio Público no puede en una cadena nacional demeritar a ningún imputado porque está violando el principio universal de presunción de inocencia.

“Aquí se está violentando el artículo 1 del Código Procesal Penal y el estado de inocencia de tal manera que el Ministerio Público no puede pretender que sus decisiones sean populistas o que sean avaladas por la población”, recriminó.

Detalló que es delante de un juez que se debe de exponer los casos para efecto de determinar si hay un mal procedimiento o con los medio probatorios, pero no es por medio de una cadena nacional.

Aseguró que el actuar del Ministerio Público violenta los principios elementales que debe de tener todo imputado o todos nosotros y no los intereses generales que tiene el gobierno.

“Toda persona que ha andado al margen de la ley tiene que ser investigado y mostrar ante un juez y no violar el principio de objetividad a darlo a conocer públicamente”, indicó.

Juan Carlos Barrientos.

Peligroso precedente

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos expresó su asombro e indignación ante la reciente cadena nacional de radio y televisión convocada por el Ministerio Público (MP), calificándola como un acto «antiético» y comparándolo con los tiempos de la Revolución Francesa.

Según Barrientos, este tipo de acciones marcan un peligroso precedente en el sistema de justicia hondureño.

«Estoy francamente extrañadísimo, nunca había visto que el Ministerio Público convocara una cadena nacional para acusar a un imputado. Esto no debe permitirse porque, el día de mañana, otras instituciones harán lo mismo y destruirán la reputación de cualquier ciudadano solo porque tienen algo contra él», comentó Barrientos.

Para el profesional del derecho la referida cadena se puede considerar una estrategia mediática para influir o presionar al juez que lleva la causa.

El abogado también criticó la violación del principio de presunción de inocencia que, según él, el MP está pisoteando con este tipo de actos mediáticos. «Estamos viendo una presión mediática hacia el juez, que ante esta avalancha de actitudes dictatoriales podría sentirse obligado a fallar según lo que quiere la opinión pública, no según la ley», advirtió Barrientos.

Barrientos señaló que el trabajo del MP debe centrarse en convencer al juez, no al pueblo hondureño. Es el juez al que tienen que convencer de que un imputado ha cometido un delito, no al pueblo. “Estamos retrocediendo a las figuras de la Revolución Francesa, donde en la Plaza de la Concordia se decidía a quién guillotinar. Este es un episodio peligrosísimo y violatorio de la Constitución”, refirió.

Barrientos llegó a comparar la situación con los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, acusando al MP de copiar estrategias dictatoriales. “No estamos en una dictadura como la de Nicaragua o Venezuela, pero aquí se están violentando flagrantemente los derechos de Asfura. Lo están martirizando, y si el juez lo declara inocente, el MP podría enfrentar una demanda por esa cadena nacional”. PD