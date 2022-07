Oficina sobre presos políticos se declara en “calamidad doméstica” por falta de pago de salarios

Tegucigalpa – El ministro asistente sobre Presos Políticos y Sectores Sociales, Pedro Joaquín Amador se declaró este jueves en calamidad doméstica ante la falta de pago de salarios a los empleados que dependen de él.

– Aceptó que existe un celo profesional con la titular de DDHH, Natalie Roque. Una partida de tres millones de lempiras es la manzana de la discordia.

– Dijo que hablar con la presidenta Xiomara Castro es prácticamente imposible, por lo que ha recurrido al expresidente Zelaya.

Reveló que del pago de sueldo mensual que recibe tiene que costear gastos de la oficina que él encabeza, así como algunos costos que incurren sus empleados.

El funcionario fustigó que no puede seguir gastando su salario en pago de hoteles y alimentación, ya que hay una partida de tres millones de lempiras para gastos operativos, pero que hasta el momento no ha podido disponer.

Detalló que la partida de tres millones fue enviada a la Secretaría de Derechos Humanos, sin embargo la oficina que él representa depende exclusivamente de Casa Presidencial.

“Hemos tocado fondo, hemos gastado todo nuestro salario y ya no podemos seguir más sacrificándonos y desde ayer (miércoles) nos hemos declarado en calamidad doméstica porque no resulta seguir trabajando así, toda esta situación me da pena”, externó.

La oficina de Presos Políticos tiene unos 40 empleados, los que no han recibido pago de salarios, situación que ha obligado a mover personal a otras secretarías para poder recibir el estipendio. Actualmente se han quedado con menos de 20 empleados.

Desglosó que de su sueldo ha pagado alimentación, viáticos y hasta papelería de la oficina. “Todo el salario se me va en la oficina y esto no puede seguir así”, adicionó.

Amador aceptó que existen diferencias con la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, con quien no tienen las mejores relaciones profesionales. “He tenido roces profesionales con Natalie Roque, ella maneja muchos millones en su despacho y ella no se mueve como yo me mueve, espero que se ponga la mano en la conciencia porque ella está solvente”, enfatizó.

“No he llegado a pensar en renunciar, pero si veo que esto se alargue demasiado podría tomar la decisión en los próximos días. Esto está en manos de Casa Presidencial”, expresó.

Dijo que le trasladó la problemática al asesor presidencial, Manuel Zelaya, quien está al tanto de su situación, por lo que se reunirán en las próximas horas. Se ha reunido en cuatro ocasiones con el expresidente, pero no hay solución a la problemática. JS