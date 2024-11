Oficialismo y grupo de liberales anuncian acuerdos para iniciar sesiones en el CN

Tegucigalpa – La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Democracia Cristiana (DC) y un grupo de congresistas del Partido Liberal, anunciaron acuerdos para reiniciar sesiones en el Congreso Nacional.

El jefe del Poder Legislativo, Luis Redondo encabezó la conferencia de prensa la tarde de este lunes, y en la misma aseguró que existe mayoría simple para aprobar importantes decretos en el transcurso de esta semana.

Las leyes no son redondas: Segura

El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura expresó que “reconocemos que desde el Central Ejecutivo (CCEPL) hay una resolución clara y tangible hacia la bancada, que nos pide que hagamos los acercamientos con las fuerzas que integran este Congreso”.

Dijo que le manifestó al jefe del CN que “las leyes no son redondas” y tienen sus aristas, por lo que este martes a las 10.00 de la maña sostendrá reunión con el CCEPL para informarles los acuerdos.

“Aquí no está un Partido Liberal vendido, aquí está un Partido Liberal comprometido con el desarrollo de nuestro país y eso quiero decirlo con la frente en alto. Yo aquí no he venido obligado, ni porque soy amigo de Manuel Zelaya Rosales, ni porque soy amigo del presidente, aquí he venido porque creo en mi país”, señaló.

Aseveró que los problemas legales deben ser solucionados por la Corte Suprema de Justicia, pero los políticos por diputados electos por el pueblo.

El único diputado de la bancada Democracia Cristiana (DC), Carlos Raudales expresó que respalda los consensos logrados por el titular del Legislativo.

“Nadie sin capacidad de diálogo habría logrado que las fuerzas políticas estuviéramos hoy aquí. Si hay facciones en los diferentes partidos es normal, hoy aquí estamos haciendo patria”, anunció.

De su lado, el diputado independiente Rolando Barahona pronunció que la bandera de Honduras es mucho más importante que la de cualquier partido político.

Felicitó al presidente Redondo, “nadie vie en ningún partido político, todos vivimos en esta bella Honduras. Esta semana vamos a celebrar sesiones para aprobar el presupuesto, elección de junta directiva, y las amnistías: energética, municipal y migratoria”.

Mientras, el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento valoró los intensos diálogos de los últimos meses para lograr consensos que permitan volver a sesiones.

Apuntó que Luis Redondo es el hombre más atacado del gobierno, de quien dijo es capaz de construir acuerdos para sacar adelante ese poder del Estado.

Auguró que se vienen días y horas intensas de trabajo para sacar la tarea legislativa, incluso en jornadas inhábiles.

Comisión permanente convoca a sesión extraordinaria

El presidente de la comisión permanente, Luis Redondo convocó a sesión extraordinaria de pleno este martes 16 de enero a las 10.00 de la mañana.

La agenda a discutirse incluye la elección de la junta directiva del CN, amnistía vehicular, amnistía energética y presupuesto general 2024. JS