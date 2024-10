Oficialismo se lava las manos al culpar a la ONU por atrasos de la CICIH: Ramón Castillo

Tegucigalpa – El dirigente del Partido Nacional, Ramón Castillo indicó este jueves que al señalar con las condiciones que ponen, la Naciones Unidas retrasa la instalación de las la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya se está lavando las manos.

“Al principio me quedé sorprendido con lo que dijo Carlos, pero después dije es una forma de lavarse las manos, decir que no solo es culpa nuestra es también culpa de ellos”, reaccionó Castillo.

Según el dirigente nacionalista, con esas declaraciones queda claro que desde el Congreso Nacional el oficialismo ya tomó la decisión de que misión de la ONU no venga y agregó que será el Legislativo quien decida si habrá otra oportunidad más adelante.

Castillo refirió que él siempre mantuvo que no iba venir la CICIH, sin importar qué partido estaba en el poder. “cuando la gente no ve la posibilidad de que se pueda manejar en conjunto con las naciones unidas en conjunto con Honduras, es muy difícil”, dijo al recordar que también se requiere de reformas constitucionales que ya no da tiempo para hacer.

En ese sentido, Castillo dijo que lo mejor era cortar de raíz todo y ver el trabajo que hagan las instituciones nacionales en la lucha contra la corrupción y reducir la impunidad. VC