Oficialismo no es capaz de sentarse a dialogar y construir consenso: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano indicó este miércoles, luego de que la Junta Directiva del Congreso Nacional suspendió la sesión parlamentaria al no contar con los 65 votos requeridos para aprobar el acta anterior que es lamentable la incapacidad de quienes coordinan el Legislativo.

“Ayer nos tuvieron en el Congreso 8 horas sentados, conociendo de antemano que no tienen los votos para aprobar el acta, porqué 43 votos del Partido Nacional nos manifestamos que no vamos a aprobar; 19 de 22 votos del Partido Liberal manifestaron que no apoyan el acta y también 8 del PSH, o sea, no tienen los votos”, detalló Zambrano.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), requiere de 65 votos para aprobar el acta del martes anterior, donde se aprobó la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), pero que, al retractarse los liberales, esta adhesión está en suspenso.

Para el parlamentario, esta situación solo demuestra que el oficialismo no tiene tolerancia y “no son capaces de sentarse a dialogar y construir consenso”.

El PN es de la opinión de que Honduras no necesita esa incorporación al CAF, donde se tiene que pagar más de 11 mil millones de lempiras para sacar préstamos, porque ya hay entidades a las que se puede recurrir para tener financiamiento, como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Zambrano, recordó que la sesión solemne convocada para este día solamente es para entregar premios a los periodistas que cubren la cámara legislativa y donde no se requiere someter a votación, pero dijo que posterior a esta ceremonia, la bancada nacionalista se mantendrá en el hemiciclo, pendiente de que “no nos quieran meter gol”. VC