Octavio Pineda: «La CSJ mantendrá el statu quo sobre la amnistía»

Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Octavio Pineda expresó su escepticismo sobre el esperado fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación a la amnistía, asegurando que no se esperan grandes cambios en la situación actual. «Hoy no va a pasar nada, se va a mantener el status quo , es decir, se va a declarar constitucional la amnistía», afirmó Pineda, subrayando que este es más un asunto político que jurídico.

Pineda señaló que, si bien el tema debería ser abordado desde una perspectiva estrictamente jurídica, la política jugará un papel determinante en la decisión de la Corte.

«Si la Corte falla desde el punto de vista estrictamente jurídico, el resultado debería ser uno. Pero como es un elemento político que está inmerso en esta discusión, no me cabe la menor duda de que será un fallo con carácter político», afirmó.

El constitucionalista también destacó la importancia de revisar el tema de la retroactividad de las leyes, recordando que la Constitución de la República, en su artículo 96, prohíbe que una ley tenga efectos retroactivos. «¿Qué pasa con aquellos que ya fueron favorecidos con esta amnistía? Si el fallo de la Corte es ex nunc o incluso ex tunc , aquellos que ya fueron beneficiados no pueden ser afectados nuevamente, por lo tanto, se va a mantener el status quo «, explicó Pineda.

El abogado concluyó que, independientemente del fallo, aquellos que ya fueron favorecidos por la amnistía seguirán disfrutando de los beneficios otorgados.LB