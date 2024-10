Octavio Pineda: en un futuro «sí, quiero ser presidente de la República»

Tegucigalpa- El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, dejó claro sus aspiraciones políticas al declarar su interés en ser presidente de Honduras, en un futuro.

El funcionario fue consultado si tiene interés en la más alta magistratura del país a lo que respondió «claro que sí, yo quiero ser presidente de la República, pero ahorita estoy concentrado en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Tengo todas mis energías y todo mi tiempo enfocados en cerrar bien el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en esta dependencia», afirmó Pineda.

El ministro, miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), no negó su ambición política a largo plazo. «Yo sí quiero ser candidato en su momento. En un futuro me veo dentro del partido Libre como aspirante, ya sea a una diputación, a una alcaldía o a la primera magistratura del país». No obstante, subrayó que por el momento está completamente dedicado a sus funciones actuales.

Pineda respondió que no percibe una «persecución interna», pero admitió que en política «todo se vale». Por ahora, el ministro asegura estar «sumamente tranquilo», trabajando 24/7 en su rol dentro del SIT, mientras deja abierta la puerta para su posible incursión en la política presidencial en un futuro.

En cuanto a temas judiciales en curso relacionados con su pasado empresarial, reiteró sigue dispuesto a colaborar como siempre lo ha hecho, al tiempo que explicó el caso.

«En 2017, mi familia y yo, que siempre nos hemos dedicado a la industria de la construcción, fuimos contratados por una empresa privada para ejecutar un proyecto de estacionamiento. Un año después, fuimos llamados a testificar, y presentamos toda la documentación. No «Hay absolutamente ningún proceso en mi contra», aclaró.

En relación al juicio de Nasry Asfura, el ministro prefirió no hacer comentarios, porque reconoció que es un proceso en curso, aunque anotó que debe respetarse el principio de inocencia independientemente de quien se trate.LB