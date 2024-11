Nubes de tormenta entre Nicki Nicole y Peso Pluma por presunta infidelidad del mexicano

Buenos Aires – La hasta hace unos días idílica pareja formada por la cantante argentina Nicki Nicole y el mexicano Peso Pluma cruza este martes por nubes de tormenta, después de que se evidenciara en redes una presunta infidelidad del cantante de corridos tumbados.

La rapera de Rosario, de 23 años, borró las fotografías que tenía en su cuenta de Instagram en las que aparecía junto al mexicano, después de que se hiciera público un video del intérprete de Jalisco junto a otra mujer en un casino de Las Vegas (Estados Unidos), tras asistir al Super Bowl, que se disputó el domingo.

«Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», escribió la cantante argentina en su cuenta de esa red social, en la que tiene 19 millones de seguidores y donde ya no aparecen las imágenes del intérprete de 24 años.

En su mensaje agregó que «el respeto es parte necesaria del amor» y que «lo que se ama, se respeta» y «lo que se respeta, se cuida».

«Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy» fue la rotunda frase usada por Nicki Nicole tras la filtración de esas imágenes de su novio junto a otra mujer, que da a entender que la cantante argentina da por finalizado el noviazgo.

Entre las imágenes desaparecidas de la cuenta de la rosarina, se encuentran la que confirmaba la relación entre ambos, publicada en noviembre de 2023, y las más recientes, durante la gala de los premios Grammy 2024, celebrada el pasado 5 de febrero.

En ella, el mexicano logró el galardón en la categoría de Mejor álbum de música mexicana por ‘Génesis’ y le dedicó a su «hermosa novia», Nicki Nicole, quien lo acompañó a la ceremonia en Los Ángeles, además de a su familia, su equipo y sus seguidores.

En la cuenta de ‘Doble P’, en la que aún permanecen las imágenes de ella, no existe ninguna alusión a esta crisis entre estos dos músicos latinos de reconocido éxito. EFE