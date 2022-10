Nos obligan a votar por proyectos con que no estamos de acuerdo, denuncia diputado oficialista Francis Cabrera

Tegucigalpa – Francis Cabrera, diputado de Libertad y Refundación (Libre), reveló este jueves que su partido les ha obligado a votar por proyectos de ley en los que como parlamentarios no están de acuerdo y por ende considera que los usan como títeres en el parlamento hondureño.

Cabrera que es diputado por el occidental departamento de Copán, dijo que las instrucciones para los diputados vienen dirigidas desde casa presidencial desde donde se les trata de ver como títeres o mandaderos.

En ese sentido, sostuvo que es evidente la ruptura que existe al interior de la bancada y es claro el malestar por parte de los diputados de la bancada que está con el partido en el gobierno, en donde solamente se nos ha usado.

Criticó que hasta ahora su partido solo es un discurso, porque se intenta hacer ver a la población que se trata de un gobierno de integridad o una administración que trabaja por el beneficio del pueblo, pero que a su juicio, eso es una clara mentira.

“A los diputados solamente nos han utilizado para votar, ya que prácticamente nos obligan a que votemos por algunos proyectos en los que no estamos de acuerdo. Nos hemos convertido en simples títeres y mandaderos de Casa Presidencial”, reclamó.

Añadió que al Congreso, llegan proyectos y se les instruye que obligatoriamente voten a favor “a veces ni siquiera los conocemos porque nos los dan hasta cinco minutos antes y tenemos que votar a la fuerza sin saber los pormenores. Simplemente nos obligan a que votemos”.

El día de mañana que sean los desastres en el país -dice el diputado Cabrera- “desde ahora se los digo que no tendré nada que ver porque me obligan a votar. Les gusta que seamos títeres para que votemos así y ese no es el rumbo que el pueblo esperaba, tampoco el que desea la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. JP