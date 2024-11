No tiene lógica que la CICIH no haya podido venir y sigue retraso: Olban Valladares

Tegucigalpa-El analista Olban Valladares, manifestó sus dudas acerca de la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) al país.

– No se puede engañar a todo un pueblo, podrán engañar a unos cuantos, pero no a todo el pueblo, argumentó Valladares.

– “Crear figuras constitucionales que son pasajeras eso no tiene lógica jurídica», expresó

– Recordó que la MACCIH, hizo un buen trabajo hasta que tocó intereses de corruptos y cancelaron el convenio.

Valladares argumentó en entrevista con Proceso Digital, que desde hace casi tres años ha observado una actitud de retraso y dilación en el proceso, con las autoridades posponiendo constantemente su llegada y culpando a otras instituciones para justificar la demora.

Valladares subraya que, lamentablemente, se ha asumido que el pueblo hondureño no comprende lo que está sucediendo, lo que ha permitido la implementación de procedimientos irregulares para la aprobación de convenios y tratados que ya son claros en la Constitución de la República.

Según él, estos retrasos y disputas entre las diferentes instituciones, así como la implicación de Naciones Unidas, sugieren que hay intereses ocultos en juego.

“Crear figuras constitucionales que son pasajeras eso no tiene lógica jurídica yo no soy abogado, pero la experiencia en el Congreso Nacional me dio la experiencia y esto es de lógica cuando vemos que hay atrasos y atrasos y el pleito de que aquel tiene la culpa o el otro tiene la culpa y Naciones Unidas tiene la culpa uno dice aquí hay gato encerrado”.

El analista recordó que, en el pasado, asuntos de gran importancia para el país también se resolvían a capricho, ejemplificando con la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, donde prevalecía la frase «va porque va». Esta actitud, según Valladares, sigue siendo evidente en el gobierno actual, que avanza en proyectos como el ferrocarril y la megacárcel en El Cisne sin considerar adecuadamente el bienestar del pueblo hondureño.

“No tiene lógica que la CICIH no haya podido venir, cuando sí había que modificar leyes y darle facultades se hubiera hecho en una semana de discusiones, así como se ha metido a rajatabla otras disposiciones del Ejecutivo se mira todo lo que se ha avanzado en materia del ferrocarril o en materia de la megacárcel en El cisne”.

Se recuerda que “recuerdo que en tiempo de Don Mel Celaya así se trataban las cosas de mayor importancia para el país las cosas van porque van, no van porque le benefician al pueblo, no van porque esto está dentro de los marcos jurídicos, no van porque esto nos va a crear mejores relaciones o porque el pueblo hondureño va a prosperar sino porque va porque van eso solo demuestra que priva el capricho, en este caso también uno se pregunta la CICIH por qué no”, prosiguió el analista.

Valladares también compara la situación actual con los tropiezos que enfrentó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Destaca que la MACCIH realizó un buen trabajo hasta que tocó intereses poderosos, momento en el cual las autoridades del Ministerio Público y los tribunales comenzaron a obstaculizar sus esfuerzos, resultando en la no renovación del convenio.

“La MACCIH hizo un trabajo muy bueno hasta que los corruptos del patio sintieron pasos de animal grande que les estaban rondando la puerta de la casa, y cuando empezó a tocar intereses muy grandes que las autoridades del Ministerio Público no pudieron ocultar y que los tribunales no pudieron engavetar, entonces prefirieron no extender el convenio con la MACCIH”.

El analista concluyó que Honduras necesita líderes estadistas con una visión clara y el compromiso de guiar al país hacia adelante, con el apoyo del pueblo. Afirmó que no se puede engañar a todo un pueblo, y que la transparencia y la determinación son esenciales para el progreso del país.LB