«No tengo temor”: diputado Matheu sobre posible denuncia en su contra por tema de hospitales

Tegucigalpa – El diputado y exministro de Salud, José Manuel Matheu, aseguró que no teme ser llamado por el Ministerio Público, por el tema de los hospitales tal como sucedió con la denuncia contra el virtual candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

«No tengo nada de temor si me llaman ante la justicia porque tengo todos los documentos de lo que hablo. Mi conciencia está en paz, temor sólo a Dios”, aseguró.

Matheu reiteró que ha denunciado los hechos tal como ocurrieron y afirmó que algunas personas, aunque no tengan intención de mentir, desconocen la realidad. «En el momento en que se consiguieron los fondos de España, eran recursos de reconversión, así fue como nació el sueño de los hospitales.

Asimismo, desmintió que la construcción de estos hospitales estuviera contemplada en el plan de gobierno del Partido Libre. «Debe quedar claro que ningún hospital estaba en los planes de Libre, como ahora se dice. Tengo el documento del plan de gobierno cuando eran candidatos y cuando ya son gobierno, y ahí no ofrecen ningún hospital. Y añadió que la presidenta Xiomara Castro, aceptó el proyecto de los hospitales cuando él se lo ofreció.

Aumento en costos de hospitales

Matheu detalló que España envió en tres ocasiones a un equipo de expertos, incluyendo al jefe de cooperación española y también vinieron a Honduras representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes durante un año establecieron los precios con tablas internacionales.

Sin embargo, al ser consultado sobre el aumento en los costos, Matheu respondió: «Si hablamos del monto que se manejaba con el personal de España, eran 60 millones de dólares. No estoy diciendo que se lo están robando, simplemente he dicho que esos no son los valores que yo manejaba”, anotó.

El exministro también manifestó su sorpresa por el incremento del tamaño de los hospitales, pues aseguró que los estándares internacionales no concuerdan con la duplicación de su capacidad a 184 camas. «En diciembre de 2023, la ministra de Finanzas aprobó los costos, que eran alrededor de 1,800 millones de lempiras para el Hospital de Santa Bárbara. Yo ya no era ministro en ese momento», aclaró.

Finalmente, Matheu reveló que, según información reciente, el costo del Hospital de Santa Bárbara ascendió a 2,300 millones de lempiras. «Eso me llamó la atención y preguntó por qué el precio estaba así si en diciembre se hablaba de 1,800 millones. Ahí surgió la inquietud de decir: ¿por qué aumentó?”, de modo que el precio se ha incrementado y puede ser que hayan hecho cambios totales en los diseños, pero eso se tiene que aclarar, concluyó. LB