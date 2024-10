No tengo que pedirle permiso a un caudillo dice Cálix en lanzamiento presidencial

Tegucigalpa – Acompañado de líderes de Libertad y Refundación (Libre), el diputado Jorge Cálix realizó este domingo el lanzamiento oficial de su candidatura presidencial para representar a su partido en los comicios generales.

– Soy libre de presentarme ante ustedes, las bases de Libre, indicó el político.

Dennis Chirinos, Yahvé Sabillón y German Altamirano, dieron la bienvenida a las cientos de personas reunidas en el Instituto San José del Carmen de Tegucigalpa para ser parte del lanzamiento de Jorge Cálix en la carrera presidencial.

“No solo somos cuatro pelones como habían dicho, la pujanza de Jorge Cálix, próximo presidente de Honduras se mira esta mañana”, dijo el diputado Sabillón.

¿Ustedes quieren que yo sea presidente?, preguntó el capitalino y tras la respuesta de sus seguidores dijo “Yo voy a ser el próximo presidente de Honduras. Hasta la victoria, Honduras tiene futuro, el cambio es ahora”.

Libre no tiene dueño

“Honduras no necesita más división, la unidad es el camino. Soy libre de presentarme ante ustedes, no tengo que pedirle permiso a ningún caudillo solo me debo a la base, al pueblo hondureño”, dijo Cálix ante sus simpatizantes, entre los que había un grupo con la bandera del Partido Liberal.

El precandidato presidencial recordó que es de los fundadores de Libertad y Refundación por lo que “los que piensan que hay que pedir permiso para lanzarse, están equivocados”.

“Libre es de todos nosotros, no le pertenece a una familia, le pertenece a quien luchó durante 12 años para derrotar al narcotráfico y la corrupción”, manifestó.

El candidato del cambio

“Este proyecto que hoy iniciamos es de todos ustedes”, dijo, “queremos que haya un cambio profundo en el país, que el país avance en una nueva dirección” y agregó “quiero ser la voz del cambio y estoy seguro que puedo contar con todo el apoyo para lograrlo”.

Y es que, agregó, “no podemos pretender cambiar el país haciendo lo que criticábamos hace cuatro años, seguir con esas prácticas es una forma de corrupción, la que nos ha robado mucho y no nos puede seguir robando más”.

“Es una injusticia que mientras unos se reparten con la cuchara grande las riquezas de la nación, hay dos millones de hondureños viviendo con menos de un dólar al día”, criticó.

Cálix reiteró que las promesas incumplidas han sido el pan de cada día y aseveró que “no podemos seguir así”. “Estoy dispuesto a sumar a todos los que quieren tener un país distinto”, indicó al apostarle a la unidad.

Dijo que en los próximos días van a conocer la propuesta de su campaña, pero adelantó que le apostará a recuperar la seguridad del país fortaleciendo la Policía Nacional.

Cálix reflexionó que la batalla que se avecina, será larga, pero que nada se puede interponer en el camino de personas que exigen un cambio.

El político participará en las elecciones internas del partido Libre, de donde saldrá el candidato presidencial.

Además de Cálix, ya anunciaron también sus pretensiones Rixi Moncada, respaldada por la familia presidencial de Manuel Zelaya y Xiomara Castro, así como el diputado Rassel Tomé.

Las elecciones internas serán convocadas en septiembre próximo y las mismas se celebrarán el 9 de marzo, de acuerdo al calendario elaborado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). VC