No soy zalamera ni grosera ni soez, soy seria y estricta en mi trabajo: ministra de DDHH

Tegucigalpa – La titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque defendió su actuar en esa oficina del gobierno, al asegurar que no tiende a ser zalamera y mucho menos a andar “a piquito que querés” con ciertas personas.

Dijo que como cabeza de la institución tiene el deber de notificar al Ministerio Pública sobre la toma de instalaciones de los empleados que suma 26 días.

Afirmó que “yo no soy una persona zalamera, ni que va a estar ahí permanentemente a piquito que querés, tampoco soy una persona grosera, ni soez, ni que grita, soy una persona seria y estricta en el cumplimiento del deber, disciplinada y como tal tengo reuniones con el equipo, pero no con las personas que están en esta toma”.

Roque defendió que en todos los espacios laborales existen normas que se deben cumplir, “creo que falta mucha formación por un lado, el conocimiento hemos tratado de fortalecerlo trabajando con Infop, Servicio Civil y la Secretaría de Trabajo para que le expliquen al personal sobre todo al de nuevo ingreso, que existe toda una serie de normativas en el ámbito del servicio civil y las relaciones laborales.

A la consulta del porqué no se les ha firmado el contrato a los empleados, respondió que “existe un proceso en la Secretaría de Trabajo y mientras eso no termine legalmente no es viable que las personas que han suspendido abruptamente las labores afectando a una institución del Estado, mientras la Secretaría de Trabajo que es el órgano regulador de la relación contractual, no emita su dictamen, nos encontramos de manos atadas, no podemos firmar contratos sin la resolución de la Secretaría de Trabajo”.

Concluyó afirmando que “siempre estamos abiertos al diálogo”.

El pasado 8 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) hizo un llamado a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para solventar de forma urgente la situación que atraviesa la Secretaría de Derechos Humanos desde el 18 de enero de 2024. JS