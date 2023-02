No soy tan boba para llevarme $68 mil escondidos: Piedad Córdoba

Tegucigalpa/Bogotá – La senadora colombiana Piedad Córdoba se refirió al decomiso de 68 mil dólares en un aeropuerto hondureño y declaró que fue una situación que se salió de control y “que no es tan boba” para cometer un ilícito de no declarar el dinero.

Cabe recordar que la senadora fue requerida en el aeropuerto Palmerola por transportar 68 mil dólares en efectivo, pese que estuvo retenida por unas cuantas horas, Córdoba quedó en libertad, pero no pudo llevarse el dinero.

Inicialmente, la senadora colombiana consideró la situación que ocurrió en el aeropuerto Palmeroa como una arbitrariedad.

Comenzó aclarando que el motivo de su viaje a Honduras fue para realizar un trabajo como consultora, y no para reunirse con la presidenta Xiomara Castro, aunque sí estuvo con ella.

A mí me pidieron unos empresarios colombianos que les ayudará a identificar una inversión, contó Córdoba al medio de comunicación colombiano “Revista Semana”.

Córdoba señaló que los empresarios colombianos tenían temor de realizar una inversión porque recientemente hubo un cambio de gobierno en Honduras.

En ese sentido, la senadora colombiana relató que fue con los empresarios para verificar dónde se podía hacer el trabajo.

En ese instante, manifestó que les dijo a los empresarios que por su trabajo tenía un costo.

Además, mencionó que su estancia en Honduras, mujeres hondureñas aprovecharon su visita para que realizará una conferencia con otra ciudadana de Colombia.

Córdoba contó que los compromisos en Honduras lo finalizaron en horas de la noche y que desde el hotel partió al aeropuerto Palmerola, quejándose de la distancia que tenía que recorrer de Tegucigalpa a Comayagua.

Para ese instante, dijo que ya poseía el dinero en efectivo y que decidió declararlo en el aeropuerto.

“Cuando fui a declarar se fue armando un tierrero, una cosa que no sé de dónde salió, ustedes creen que soy tan boba para llevarme 62 mil dólares en la maleta a escondidas”, relató.

Señaló que esa situación que atravesó en el aeropuerto, fue la misma que le pasó al expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009).

La senadora confirmó que la recuperación del dinero está en trámite, que sus abogados se están encargando, pero que no es un motivo de su preocupación.

Argumentó que la razón para no acreditar el dinero fue que los empresarios estaban apresurados y le entregaron los 68 mil dólares, ella decidió que no era malo tenerlo en efectivo indicando que no estaba cometiendo algo ilícito. AG