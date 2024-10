“No somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York”, dice Castro

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro dijo este miércoles que su gobierno no es igual a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York, durante la inauguración de la ampliación de una estación de San Buenaventura en San Francisco de Yojoa, Cortés, norte de Honduras.

– Se quejó por la no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, “no es posible que las grandes mayorías sean las que con los pagos de sus impuestos sostengan los proyectos que inaugura el gobierno, es necesario que los que más ganan paguen y se sumen al esfuerzo del pueblo”, expresó.

“No somos iguales a los que gobernaron en 12 años, no somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York, no somos iguales a la narcodictadura que se instaló durante 12 años que corrompió el Estado y que secuestró a nuestro país, no somos iguales a aquellos golpistas que golpearon nuestro democracia”, expresó la mandataria hondureña.

Hace un poco más de un mes la familia presidencial se vio envuelta en un narcoescándalo luego que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, apareciera en un video en una reunión con capos hondureños poderosos de la droga pactando la entrega de sumas millonarias de dinero para la primera campaña electoral de Libre en 2013.

La gobernante Castro alabó el fallo de las últimas horas por parte la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al declarar constitucional el Decreto 04-2022, mejor conocido como Pacto de Impunidad. “Ese crimen de 2009 causó no solamente dolor y ruptura a la democracia, sino el retraso del avance de nuestro país y el desarrollo”, expresó.

Se jactó que el gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras se marca una diferencia en apenas dos años y ocho meses con avances significativos nunca antes visto en el país.

Citó la construcción de infraestructura en todo el país, así como la edificación de ocho hospitales y cinco centros neonatales, reparación de aeropuertos y escuelas.

Reveló que 170 médicos hondureños viajaron a Cuba para especializarse y encargarse de los hospitales que están en construcción por parte de su gobierno. “Es la primera vez que un gobierno beca a médicos para poder sacar especialización y poner atender a los hospitales de nuestro país”, adicionó.

Castro participó este miércoles en la inauguración en San Francisco de Yojoa, departamento de Cortés, de proyectos de ampliación de la Subestación San Buenaventura, que beneficiará a más de 400 mil familias del Valle de Sula. JS