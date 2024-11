No se pueden usurpar decisiones del pleno, recuerda Tomás Zambrano a Luis Redondo

Tegucigalpa – No se puede usurpar decisiones del pleno y mucho menos de la Sala de lo Constitucional, la renuncia del designado Salvador Nasralla se tenía que leer y someterse a discusión, recriminó el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

–“Estos ñangaras nos llevan camino a una Venezuela inhabilitando a todos los candidatos de la oposición”, sostuvo.

El legislador calificó la acción del presidente Luis Redondo como “un nuevo zarpazo a la democracia por los remedos de dictadores que manejan este país”.

Asimismo, dijo que un análisis de supuestos “abogaduchos” no es vinculante, no es sentencia y no es ley, el que coordina ilegalmente el Congreso Nacional no puede usurpar decisiones del pleno y mucho menos de la Sala de lo Constitucional.

Agregó que la renuncia del designado Salvador Nasralla se tenía que leer y someterse a discusión para que la mayoría de los diputados definiera si la aceptaba o no, “estos ñangaras nos llevan camino a una Venezuela inhabilitando a todos los candidatos de la oposición”, arguyó.

Libre quiere elecciones a su gusto, pero el pueblo hondureño no lo puede permitir, apuntó. IR