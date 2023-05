No se necesitan tres designados, basta con un vicepresidente: Doris Gutiérrez

Tegucigalpa – La designada presidencial de Honduras, Doris Alejandrina Gutiérrez, manifestó hoy que no es necesario contar tres designados como tiene Honduras y que bastaría con la figura de un vicepresidente como cuentan varios países en el mundo.

Defendió que no es que los designados presidenciales no trabajen, pero no tienen asignaciones constitucionales.

En ese orden, defendió que bastaría con un vicepresidente en lugar de tener tres designados presidenciales.

Lo mismo se debe aplicar en el Congreso Nacional, es necesario reducir el número de diputados, apuntó.

Lamentó que solo en Honduras existe la figura de designados presidenciales y el nombramiento de tres.

Aunque ella es una designada presidencial, razonó que es necesario abolir esta figura e implementar la vicepresidencia del país.

Explicó que en Honduras existen tres designados presidenciales, pero ninguno tiene funciones constitucionales.

En ese sentido, deben desarrollar las acciones que les asignen y no les asignan tareas no pueden hacer más allá de sus funciones.

Al igual que propone eliminar la figura del designado presidencial exhortó a evaluar el funcionamiento de varias dependencias y el trabajo de varios funcionarios. (RO)