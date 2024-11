No se equivoquen, Ana Paola no está sola, dice diputado Sabas a Libre

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, envió este viernes un mensaje al oficialismo asegurándoles que la comisionada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, no está sola, «tiene todo el respaldo del Partido Liberal y del pueblo».

La reacción de Sabas a la noticia de una denuncia presentada ante el Ministerio Público se originaría por presunto favoritismo hacia el Partido Salvador de Honduras, encabezado por el presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

En tal sentido, el parlamentario dijo que “primero amenazaron a la Abogada Ana Paola con perros y policías. Ahora buscan removerla del puesto. Cada vez más obvios y menos talentosos”, expresó mediante un mensaje en su cuenta de la red social X.

El diputado liberal advirtió “no se equivoquen la abogada Ana Paola, no está sola tiene todo el respaldo del Partido liberal y del pueblo. Vamos por elecciones limpias”.

En otro mensaje, afirmó que el poder, representado en el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) le tiembla a Salvador Nasralla.

Sabas recordó que al ex designado primero no le querían aceptar la renuncia, “ahora envían un empleado del congreso a presentar denuncias al MP. No entienden que cada acción lo hace más grande”, apuntó. VC