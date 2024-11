“No sé de qué habla Salvador (Nasralla), ni de qué coalición se refiere”, responde Jorge Cálix

Tegucigalpa – “Quiero dejar bien claro todo, no hay ningún proceso de alianza, no hay ningún acuerdo, es decir me refiero a acuerdo de alianza, de eso no hay, él -se refiere a Salvador Nasralla- tiene su movimiento, una candidatura, nosotros vamos a armar el nuestro, tenemos un precandidato que es su servidor y estamos convencidos que podemos ganar las elecciones primarias”, expresó Jorge Cálix este lunes en San Pedro Sula, norte de Honduras.

– No habían pasado ni 10 minutos de las declaraciones de Nasralla sobre una coalición con Cálix, cuando éste último lo desmintió ante periodistas.

Acentuó que “el único acuerdo que tenemos hoy es poder tener un proceso electoral primario en paz, en hermandad, en donde los precandidatos liberales podamos ir a una fiesta cívica y escoger a quien creemos nos garantiza el triunfo en las elecciones generales”.

Repreguntado sobre las versiones de Salvador Nasralla de una presunta coalición, respondió que “no sé de qué habla Salvador, ni de qué coalición se refiere”.

Citó que con Nasralla hablaron de mecanismos de transparencia y una campaña de altura de cara a los comicios primarios de marzo de 2025.

Cálix defendió que el único acuerdo que tuvieron en la reunión de este lunes, es sobre mecanismos de transparencia electoral y campaña electoral de altura.

Declaró que tanto Salvador Nasralla y él armarán sus movimientos internos para competir en las elecciones internas del 9 de marzo de 2025.

Aseguró que “los resultados de las elecciones primarias yo lo voy a respetar, no voy a cuestionar los resultados, voy a trabajar para que el Partido Liberal gane las elecciones”.

Reflexionó que lo ocurrido el fin de semana en las elecciones de Venezuela, donde se declaró ganador a Nicolás Maduro, es un llamado de alerta para todos los hondureños.

“Hago un llamado a la unidad para unir al país, no podemos estar en una campaña interna los liberales con insultos, diatribas y ofensas, pero aclaro no habrá ningún tipo de alianzas para eso son las internas, después nos uniremos como una solo para derrotar al partido de gobierno”, concluyó. JS