“No pidan que me acomode al partido en el poder”, dice Cálix al CCEPL y asegura hará verdadera oposición

Tegucigalpa – “No me pidan que me acomode al partido de gobierno porque no lo voy a hacer. No me pidan que en el Congreso adopte una postura acomodada porque no lo voy a hacer. Voy a rechazar cualquier cosa que esté en contra de los intereses de Honduras y de los hondureños, voy junto a mis compañeros a hacer una verdadera oposición en el Congreso Nacional”, expresó este miércoles el aspirante a la presidencia de Honduras, Jorge Cálix luego de leer una carta abierta ante las máximas autoridades del Partido Liberal.

– “Soy demócrata y rechazo las dictaduras, no creo en la concentración de poder y tampoco en el caudillismo. Profeso las libertades que tenemos que no están por encima de la Constitución y tampoco por encima de los derechos de los demás”, dijo Cálix.

Insistió: “No me voy a acomodar, para acomodarnos al partido de gobierno nos hubiéramos quedado donde estábamos. Hemos venido aquí a escoger el camino largo, el camino complicado, cuesta arriba, lleno de piedras y de obstáculos porque creemos que es lo mejor para el país. Así que vamos a cumplir los estatutos del partido, el artículo 161, pero desde ahora les digo: no me pidan que apoye posturas del partido de gobierno en contra del pueblo hondureño”.

Subrayó que “evítennos la pena de públicamente decirles que no vamos a hacer acomodados, lo quiero dejar claro ante ustedes y que lo graben las cámaras”.

Arguyó que para él pudo ser muy fácil acomodarse al poder dejando de lado sus principios. “Pudo haber sido muy fácil sucumbir a las necesidades que genera un poder sin control, como el que se ejerce hoy, en donde lo que manda no es la ley ni la Constitución, sino que es la voluntad de una persona o de una familia, de un caudillo. Podríamos estar perfectos si distraíamos nuestros valores morales por un momento, pero decidimos enfrentar el poder como lo hemos hecho siempre porque no podemos abandonar nuestros principios”, describió.

El diputado enfatizó que llegó al PL para hacer oposición.

El aspirante presidencial Jorge Cálix.

Derroche de historia Liberal

Hizo alarde de la historia del Partido Liberal, de sus ideales, de sus principales figuras y los hechos que han marcado esta institución política centenaria de Honduras.

“Sé quién es el León del Liberalismo. Me sé completa la frase de que el Partido Liberal es el partido de las milicias eternamente jóvenes porque sus ideales no caducan, sino que son constantemente renovados en cada etapa del proceso humano”, discursó.

Citó que conocía quien fue el primer ciudadano que ondeó la bandera liberal, al tiempo que mencionó la figura del más grande prócer José Francisco Morazán Quezada, “era su estandarte personal, lo usó por primera vez el 25 de septiembre de 1839 en la batalla de San Pedro de Perulapan en El Salvador, donde dirigió al Ejército de la República Federal con 600 hombres en contra de los conservadores que venían con más de dos mil y los derrotó”.

Mostró un cuadro en el aparece su padre con la bandera liberal y dijo que logró ser alcalde. “Puede decir con certeza que donde esté hoy sí está orgulloso de mí”, expresó.

Apuntó que cometió un error al irse del Partido Liberal, pero este instituto político nunca salió de su corazón porque siempre practicó sus principios al ser demócrata, un creyente del Estado de derecho con los pesos y contrapesos de la democracia.

Cálix mencionó que es creyente en la convivencia pacífica y las relaciones armoniosas entre el gobierno y la empresa privada, siendo el Estado el facilitador y con la premisa que no se posicione el capitalismo salvaje en la sociedad.

Rememoró que el PL ha sido el encargado históricamente de recuperar la democracia en Honduras, al tiempo que reseñó que luego de la dictadura de Carías fue la enseña rojo-blanco-rojo dejar atrás la Constitución maldita para darle paso a la Carta Magna más progresista que hemos tenido en la historia, la de 1957.

Dijo que se suma al PL para recuperar la institucionalidad perdida y terminar con dos años y medio, que al final serán cuatro, de odio y venganza, pero sobre todo por incompetencia. “Vengo a compartir llanura con los hermanos liberales”. JS

La carta abierta al liberalismo