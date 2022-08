No permitiremos que se viole la Constitución: diputada del PSH tras postura de Redondo sobre la Junta Nominadora

Tegucigalpa – Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo que este instituto político no permitirá que se viole la Constitución de la República, tras conocer un documento divulgado por el titular del Congreso, Luis Redondo, respecto a la Junta Nominadora que seleccionará a los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Espinoza señaló que el escrito del presidente del Legislativo hondureño, denominado “La Verdad”, donde señala que la Junta Nominadora, suplanta la voluntad popular, es a toda costa inconstitucional, se trata de una opinión particular y no de la bancada de PSH, ya que se refiere al procedimiento de elección y ellos no eligen, solo evalúan a los candidatos.

“Respeto la opinión, pero no la comparto. Es un documento de justificación para lo que se hizo en el Congreso donde hubiese preferido no se eliminara la posibilidad a postularse a abogados que han representado a vinculados en el crimen organizado, siempre y cuando justificaran por qué tomaron la decisión de representarlos”, dijo Espinoza a Radio América.

En ese sentido, la legisladora del departamento de Yoro, añadió que “todos los profesionales tenemos el derecho de representar a nuestros clientes, sin importar si se trata de alguien que haya infringido normas penales porque gozamos del derecho de independencia el cual nos permite elegir a nuestros clientes”.

Y consultada sobre las posibilidades de la existencia de un plan para eliminar la Junta Nominadora, sostiene que para lograr ese objetivo perverso “se tendría que romper el orden constitucional y violentar la Constitución de la República y eso desde el Partido Salvador de Honduras, no lo vamos a permitir”.

“Tienen mi compromiso personal de mantener posiciones coherentes, si bien tenemos una alianza política con Libertad y Refundación (Libre), pero hemos dado un mensaje que vamos a votar en contra de lo que no estamos de acuerdo”, concluyó. JP