¡No pasa nada! Diputado Barrios afirma que Libre seguirá apoyando a Tomé y Casaña pese a salir en Lista Engel

Tegucigalpa – Ramón Barrios, diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que los vicepresidentes del Congreso Nacional (CN), Rasel Tomé y Edgardo Casaña “tienen una condena por abuso de autoridad y no por corrupción” y por ende los seguirán apoyando, esto pese a salir en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU).

El listado revelado la semana anterior por autoridades norteamericanas incluye a 15 exfuncionarios y funcionarios hondureños, entre ellos los dos directivos del Legislativo y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. EEUU señala a personas de El Salvador y Guatemala, por considerarlos actores corruptos y antidemocráticos.

El abogado constitucionalista explicó que cuyo listado no se vincula a la función que ostentan actualmente en el Parlamento "ya que nadie lo dice, pero los dos compañeros tienen sentencia condenatoria y la lista Engel es una figura no jurídica que no se vincula con el ejercicio de su cargo como vicepresidentes".

En ese sentido, justificó que Casaña y Tomé, continuarán ejerciendo funciones legislativas porque su proceso se encuentra en vía recursiva, además de eso la sentencia no es del todo firme y respecto a una dimisión del cargo de vicepresidentes “pues se trata de un asunto particular, ya que la Lista Engel no es vinculante respecto a su función”.

Finalizó diciendo que el partido y el coordinador general de Libertad y Refundación (actualmente en el poder), el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales “los ha seguido acuerpando, ya que la Lista Engel es para señalar personas corruptas y ellos lo que tienen es una condena por abuso de autoridad”. JP