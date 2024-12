“No nos pongan en el plano del narco estado”, dice canciller Reina que defiende trayectoria de la pareja presidencial

Tegucigalpa – El canciller Enrique Reina salió en defensa de la pareja presidencial, luego del narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en una reunión con capos de la droga en la que se discutió el financiamiento de la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en 2013.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que existe una conspiración clara contra el gobierno de la presidenta Castro, después del resultado electoral aplastante de 2021 que superó los fraudes de 2013 y 2017 que hizo el Partido Nacional y la parte golpista del Partido Liberal para evitar que Libre llegará al poder.

Describió que las fuerzas oscuras del golpe de Estado de 2009, tanto internas como externas se han reagrupado. “El narco-estado y la corrupción institucional, que hizo que Honduras llegara a ser el puente donde pasara el 90 % del tráfico de droga a EEUU después del golpe, están buscando prevenir otro triunfo electoral, esto unido a nuevos y remozados ambiciosos”, arguyó.

Expuso que la trayectoria de Xiomara Castro y Manuel Zelaya habla por sí sola, que la pueden escudriñar y jamás encontrarán situaciones ilícitas.

Reina justificó que “lo que haga una persona o individuo le hacer responsable a él de sus actos y de demostrar lo que ocurrió ante la justicia, eso es así, es la responsabilidad de alguien demostrar sus hechos, y de los que lo acusan de que es culpable o no, no es la responsabilidad de todos, ni es una acción criminal colectiva como la de los que lo hicieron por 12 años en la narco-dictadura, no olvidemos lo que ocurrió”.

Acentuó que por las acciones personales de alguien no es el culpable un proyecto político que tiene por objeto transformar Honduras y a su pueblo, en un sistema justo, socialista y democrático.

Aludió que “los que gobernaron con la ilegalidad y qué abusaron para instituirse en un cártel son otros. No permitamos que confundan. No nos pongan en el plano del narco estado”.

Cuestionó que “los que tenían el poder, la justicia, el MP, la CSJ y las fuerzas de seguridad y permitieron la construcción de un emporio criminal fueron ellos”.

Finalmente, el canciller hondureño aseguró que “la presidenta lucha por que continúe el proceso democrático y no se destruya a las FFAA que sí cumplen con su rol constitucional. En el fondo sigue siendo la lucha de ellos los del ilícito transnacional contra los que hemos defendido al país y la democracia con dignidad”. JS