“No me sienten a nadie en mi curul”, nadie puede opinar por mí, advierte Beatriz Valle

Tegucigalpa– En la sesión de este jueves la diputada Beatriz Valle tomó el micrófono y fue clara al advertir que está dispuesta a tomar medidas legales si le usurpan su curul, porque nadie puede opinar por ella.

“Beatriz Valle, ahora es independiente por tanto ninguna persona en este Congreso tiene derecho a expresar su opinión en este curul”.

La parlamentaria que ahora es independiente dijo que la curul en el Congreso se lo ganó ella, con su propuesta y no la de ningún suplente, y a nadie le gusta que le usurpen su espacio.

Refirió que ya le advirtió al secretario del Congreso Nacional, el diputado Carlos Zelaya, que nadie le usurpe su curul y que incluso consultará con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para saber qué medidas legales proceden en caso que le usurpen su curul.

En ese sentido advirtió “veremos cuáles son los caminos legales que se pueden tomar, yo les pido por favor que respeten mi curul y que respeten los curules de cada bancada porque todos tenemos pensamiento diferente, yo estoy segura que a nadie le gustaría que le estuvieran votando por opiniones que el propietario no está de acuerdo”.

“Si yo no vengo, no me sienten a nadie aquí porque nadie puede opinar por mí solo Beatriz Valle”, remarcó.

La parlamentaria se manifestó ante el temor que algún momento pongan a algún suplente a votar por ella en determinado tema, tal como se ha conocido públicamente que, en ocasiones anteriores, diputados suplentes han votado en temas de interés nacional para lograr los votos necesarios.LB