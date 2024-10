No me importa si me pliego a favor de un sector, siempre que beneficie a la población, dice diputado liberal  

Tegucigalpa – No me importa si recibo cuestionamientos porque me pliego porque seguiré apoyando la línea de lo correcto para beneficiar a la población hondureña, aseguró este martes el diputado liberal Samuel García.

“No me importa si me dicen que estoy replegado aquí o replegado allá, yo siempre elijo una línea de lo correcto y lo vamos a seguir haciendo siempre que sea en beneficio de la población”, declaró a una emisora radial capitalina.

Samuel García fue consultado por los cuestionamientos que ha recibido por apegarse a los intereses del Partido Libertad y Refundación (Libre) (oficialismo).

En ese sentido, contestó que en muchas ocasiones no se ha permitido avanzar en temas nacionales por obedecer intereses o líneas partidarias.

“Si usted se repliega en algunas decisiones que favorece a la población, pero que son planteadas por el partido de gobierno, es que somos bisagras del oficialismo”, contó el congresista liberal.

Agregó que si se aparta de las decisiones afines del oficialismo y se conduce hacia el otro lado, recibe cuestionamientos por “alinearse” con el Partido Nacional.

Me criticaron porque voté a favor de las amnistías migratorias, municipal y del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), retirándose de la línea del Partido Liberal.

Incluso confirmó que muchos diputados quisieron negociar su voto a favor de las amnistías a cambio de la elección de los funcionarios de ciertos organismos de segundo grado.

No me voy a prestar, me separé de la línea partidaria y aunque me critiquen, voté a favor de las amnistías porque beneficia a la población, remarcó.

Subrayó que lo que le interesa son las bases del departamento de Olancho porque fueron quienes lo eligieron como diputado al Congreso Nacional.

Por otro lado, confió que para el próximo año prevalezca la sensatez, la tolerancia y prudencia en el estilo de gobierno en el Congreso Nacional.

Es necesario que la clase política reaccione de manera diferente y piense mejor para Honduras, enfatizó.

Anheló que los sectores políticos en el Congreso Nacional lleguen a consensos para que la actividad legislativa vuelva a la normalidad lo más pronto y elegir a las autoridades con satisfacción.

La opinión pública, en especial las redes sociales, meten en un saco a todos los diputados, pero creo que ya es tiempo que la población sepa quienes son los que no se ponen de acuerdo, recalcó. AG