«No los vamos a dejar sesionar si no aprueban el presupuesto para el CNE: Jorge Cálix

Tegucigalpa – Una advertencia seria lanzó este martes el diputado y precandidato presidencial Jorge Cálix, quien expresó su preocupación y descontento ante la falta de aprobación del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral (CNE), y sí Finanzas no manda el proyecto para que se apruebe en el Congreso Nacional, no dejarán sesionar.

Según Cálix, el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa ha mantenido el presupuesto engavetado desde mayo, lo que sugiere un intento de boicotear el proceso electoral.

«Es un mal mensaje de parte de este gobierno estar retrasando la aprobación del presupuesto para el CNE,» declaró Cálix.

Recordó que el CNE mandó desde el mes de mayo a Marlon Ochoa el presupuesto a la Secretaría de Finanzas y ya pasaron mayo, junio y julio, y Ochoa no lo ha enviado al Congreso.

Que Marlon Ochoa, lo tenga ahí atrasado engavetado solo nos hace pensar número uno que está en plan de boicotear el proceso o número dos quiere manejarlo él quiere contratar las empresas para transmisión de resultados él y eso es un problema”, anotó.

Cálix subrayó la urgencia de la situación, recordando que estamos a menos de 40 días de las elecciones y el CNE aún no cuenta con los fondos necesarios.

Agregó que a esta fecha ya se pudo haber empezado a licitar varias cosas “Quizá quieran tener el control de presupuesto para manipularlo a su antojo, pero no se los vamos a permitir exigimos que lo aprueben y si no la próxima semana olvídense de aprobar churritos no los vamos a dejar sesionar (…), vamos a exigir que lo aprueben”, zanjó.

Además, Cálix criticó al partido de gobierno por felicitar lo que él llamó «el asqueroso fraude de Maduro en Venezuela», insinuando que podrían estar interesados en controlar el presupuesto electoral para manipularlo a su favor. «Exigimos que lo aprueben, y si no, la próxima semana olvídense de aprobar churritos y condecoraciones”, reafirmó. LB