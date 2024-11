No le he dado seguimiento al juicio de JOH y no estoy interesado en su desenlace: Porfirio Lobo Sosa

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa confesó en las últimas horas que no le ha dado seguimiento al juicio que enfrenta su sucesor en la presidencia Juan Orlando Hernández (2014-2022) en Estados Unidos.

“No le he dado seguimiento a lo que le sucede a Juan Orlando Hernández porque no tengo una relación particular y no estoy interesado en el desenlace porque no somos amigos”, declaró Lobo Sosa.

Dijo que, durante el gobierno de Hernández Alvarado, le detuvieron a su esposa Rosa Elena Bonilla y le allanaron su vivienda.

Hubo muchos requerimientos fiscales que se hicieron en este gobierno de parte de la Ufecic-MACCIH, recordó.

Lobo Sosa anunció que está recopilando toda la información de los requerimientos fiscales para interponer la denuncia ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para que revisen y vean las arbitrariedades que se han cometido.

Afirmó que es de conocimiento público que el actual gobierno está haciendo lo mismo que hizo su antecesor Juan Orlando Hernández de hacer persecución “tanto que lo criticaban y ahora están haciendo lo mismo”.

Consultado si vio señales de Hernández Alvarado en algún momento, contestó que nunca vio indicios de querer hacer algo contrario a lo que se le solicitaba.

“Nunca vimos en él ninguna actitud de no querer hacer algo que se le indicara que debería llevar al Congreso Nacional, como fue el decreto de extradición, no tuve ninguna queja de diputados que él no quisiera impulsarlo”, contó.

El exmandatario hondureño indicó que en las elecciones primarias de 2013 se le dio el apoyo a Juan Orlando Hernández por diferentes razones.

No obstante, mencionó que lo que haya hecho en el poder Hernández Alvarado, no es culpa del Partido Nacional y que cada quien responde por sus actos. AG