No le digan al Congreso circo, porque están ofendiendo al payaso: padre Ovidio Rodríguez

Tegucigalpa-El mensaje de la Conferencia Episcopal es tan preciso y puntual que toca heridas, en el país, Honduras quiere ver la luz y que se cumplan promesas como la de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), porque se necesita justicia dijo este viernes el padre Ovidio Rodríguez.

– En Honduras la justicia sigue siendo como una víbora, solo muerde a los pobres.

El padre Ovidio recordó que los hondureños pusieron mucha esperanza y no la pierde todavía en los actuales gobernantes, y por ello el llamado de la Conferencia Episcopal para la instalación de la CICIH, es claro, para buscar justicia.

El religioso enfatizó que este llamado es importante porque en el país se necesita “que haya Justicia para todos, que no sea una Justicia selectiva con color político, sino que sea justicia como la palabra misma lo dice a cada uno lo suyo”.

No más largas a la CICIH, es tiempo cumplir

El mensaje de la Conferencia, es el mensaje de los sin voz exigiendo que se cumpla lo que es el pensar y sentir de un pueblo sufrido, un pueblo aguantador, como es el pueblo hondureño “y lastimosamente se aprovechan de esa nobleza”.

Las exigencias del pueblo se convirtieron en promesas de campaña y es el momento de darle crédito al gobierno; la presidenta vendió una imagen de sencillez y humildad, ahora tiene que darnos esa imagen de cumplir, de dar certeza a aquella promesa de campaña, adicionó.

Seguidamente, en declaraciones a Diario Matutino de HRN, dijo que la presidenta Xiomara Castro, “tiene la oportunidad de lavarse un poquito la cara porque le digo perdóneme nos dieron atol con el dedo cuando eliminaron las ZEDEs, y eliminaron la Ley de Secretos, ahora nos están dando todavía atolito con la firma del convenio con la ONU”.

A renglón seguido dijo que se espera que no se le dé más largas a la CICIH, porque eso de darle largas, es para no tocar partes muy sensibles de la estructura de personas que están en el gobierno y que han cometido bastantes desaciertos.

Entonces que no escurran la carga, es el momento de darle crédito a una promesa de campaña tan añorada por el pueblo hondureño cómo es lo de la CICIH, para que verdaderamente en Honduras haya justicia. “Ya que en Honduras la justicia sigue siendo como la víbora que muerde más a los de pies descalzos”

Es momento de orientar, pero no hay liderazgo

En una clara alusión a la clase política el padre Ovidio dijo que lo que necesita Honduras son hombres y mujeres de buena voluntad que estén ahí para orientar.

Se refirió a la aprobación del Presupuesto General de la República, y subrayó que a esta importante herramienta no hay que darle color político sino darle rostro humano, de justicia y de transparencia y rostro de Samaritano.

En el Presupuesto hay que “ver esas oscuridades que tenemos en el campo educativo, en la salud, en la inseguridad en que estamos jurídica y social”.

Seguidamente, el líder religioso dijo “No le digan al Congreso circo porque estamos ofendiendo al payaso qué hace bueno su trabajo”.

Adicionalmente, anotó que lo que les falta a los legisladores es cultura política y que lastimosamente no hay un líder que concilie en el Legislativo.

Época de reflexión

Al margen de toda la oscuridad la Navidad es un tiempo de reflexión con la presencia del Enmanuel, del Dios con nosotros.

En ese sentido el sacerdote remarcó que ojalá la ternura de un Dios hecho niño y hecho amor doble el corazón del insensible, del sicario, del asesino y todo atentado contra la vida incluyendo la del no nacido, porque todos esos actos son un atentado contra el mismo Dios.

Ante el candor debe doblar la rodilla el prepotente, el orgulloso, el autosuficiente y el político que se ha endiosado.

Añadió que ante el amor deberíamos reconciliarnos todos e iluminar esas tinieblas que rodean a Honduras por los desaciertos cometidos en las estructuras políticas que son males endémicos.

Es el momento de hacer autocrítica ante la ternura del pesebre, no le robemos la alegría a nadie en la noche Santa, estad alegres en el Señor, no nos debe alegrar el estreno ni el banquete sin no la ternura Divina, concluyó.LB