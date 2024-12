No hay persecución política para nadie de parte de Libre y CICIH depende de ONU, sentencia Mel Zelaya

Tegucigalpa- Libre no persigue a nadie al contrario ellos han sido siempre los perseguidos dijo el coordinador del Partido Libre y asesor de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales.

-Zelaya desmintió los rumores sobre su salud y dice que en Honduras el verdadero poder lo tienen las estructuras económicas y desde luego los Halcones de Washington.

Zelaya Rosales, abordó diversos temas en una declaración a HRN. En su introducción, recordó el golpe de estado de 2009, señalando que desde entonces ha sido un objetivo constante de la oposición. Zelaya citó la canción de Mercedes Sosa, que ya había compartido en su cuenta de X, para desmentir las afirmaciones de Jorge Cálix sobre su presunto cáncer. «Es una falacia, es un cuento», dijo.

Al ser consultado sobre si ha viajado a Venezuela y Cuba para recibir tratamientos médicos, Zelaya respondió: «Me he hecho chequeos más o menos rutinarios en mi vida, muy pocos, pero me he hecho chequeos. Afortunadamente, a mis 72 años he gozado de mucha salud. El día que estos golpistas me quieran reventar, están preparando el ambiente como con Chávez. No les hagan mucha parafernalia a esas noticias.

Al insistir sobre su estado de salud y si descarta algún tipo de cáncer, Zelaya respondió: «¿Por qué me quieren matar tan temprano? Tengo 72 años. Uno se puede matar en un carro o en un helicóptero. ¿Cuál es el deseo de matarme? No se unan a esas tendencias golpistas. Lo que he tenido son quejas comunes. Esa información de que me quieren mandar al cementerio es parte de la parafernalia política, insistió.

Respecto a una posible persecución política hacia Jorge Cálix, Zelaya afirmó que las próximas elecciones serán pacíficas. «Yo vengo de elecciones donde el día de la elección hubo 62 asesinatos. El cartel de narcotráfico que tomó este país nos quiso robar hasta el Congreso Nacional. Ese cartel está activo, la cabeza todavía está en Nueva York. En estas elecciones no va a haber persecución política, o sería de los golpistas contra nosotros», expresó.

Zelaya destacó que, aunque Libre tiene el poder político formal, «el verdadero poder aquí lo tiene el billete de las estructuras económicas y desde luego los Halcones de Washington».

Sobre el proyecto de reforma de Rixi Moncada, Zelaya aseguró que no le preocupa a Jorge Cálix ni a ningún miembro de Libre, aseguró que van a inscribir a todas las corrientes que participen y cumplan sus requisitos de ley. A ninguno se le negará. “Los que se han opuesto a la inscripción son los nacionalistas. Queremos que Jorge Cálix participe para que se dé cuenta de la realidad lo más pronto posible», afirmó.

CICIH

En cuanto a la situación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), Zelaya sugirió que sobre este tema se consulte a las Naciones Unidas sobre por qué aún no ha llegado. «Xiomara fue la que pidió y ha estado exigiendo que venga. Queremos que rindan cuentas y que haya responsables del saqueo en este país», concluyó Zelaya. “Si hoy Naciones Unidas dijera que se firma hoy mismo se firma, nosotros somos los que insistimos porque queremos que rindan cuentas, queremos que haya responsables del saqueo que hay en este país el golpe que no ha sido castigado”, concluyó. LB