“No hay ningún interés de expropiar”, responde gobierno a EEH, “pero sí tener acceso a información”

Tegucigalpa – El Gobierno, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), rechazó hoy el término “expropiación” utilizado por la Empresa Energía Honduras (EEH) y aclaró que lo único que le interesa en la demanda de tutela judicial es acceder a la tecnología para controlar el sistema una vez que este vuelva a la administración del Estado.

En un comunicado EEH denunció que “el Estado de Honduras continúa con las acciones de incumplimiento del contrato de APP (Alianza Público Privada) y sus amenazas de expropiación de propiedad de inversión extranjera en Honduras al pretender a través de la Procuraduría General de la República tomar el control de los sistemas comerciales que opera EEH”.

(LEER) EEH denuncia que Honduras pretende expropiar sus sistemas comerciales

En conferencia de prensa, el director legal de la ENEE, José Luis Lagos; su asesor técnico Saúl Mayorquín y Andi Rivera, abogado delegado para los temas de EEH, desmintieron el contenido del comunicado de EEH.

El director legal de la ENEE al referirse a la figura “expropiación”, aseguró que “en ningún momento pasa ese término por la ENEE” y explicó que “la acción incoada por la PGR (Procuraduría General de la República) es una demanda de tutela judicial para tener una paz jurídica”.

“Lo único que estamos solicitando es que mediante sentencia judicial se nos haga que la ENEE acompañe a la EEH en el sistema de gestión comercial, para que al momento de la transición no haya ninguna sorpresa para la ENEE”, explicó Lagos.

“Todo lo que ha comunicado EEH es falso, han venido queriendo que la ENEE está en contra de ellos, que la ENEE quiere expropiar y en ningún momento tenemos la intención de expropiar, lo que estamos es apegados a un contrato que ya está por finalizar”, aseveró.

La EEH en su última etapa de finalización de su contrato “lo que quiere es vender información incorrecta” y afectar al Estado mediante procesos que están ventilando en los juzgados y en la Cámara de Comercio y Tribunal de Arbitraje.

“Si llegaran a declarar con lugar la demanda arbitral no sé qué va a pasar con la ENEE y todos vamos a ser los más afectados por un contrato”, advirtió el representante legal de la ENEE.

El asesor técnico de la ENEE, Saúl Mayorquín, explicó, por su parte, que el motivo de la demanda de tutela sumaria entablada a través de la Procuraduría General de la República “es tener acceso a la tecnología de la información para poder hacer la transferencia de conocimiento y operar el sistema una vez se transfiera a la ENEE”.

“Actualmente la EEH da acceso a usuarios finales, para que puedan consultar transacciones que ocurren dentro del sistema de gestión comercial pero la operatividad del sistema a nivel de tecnología de la información la maneja en su totalidad la EEH y la ENEE no tiene información de cómo se maneja este sistema”, explicó Mayorquín.

Lo que se necesita es tener ese acompañamiento, esa información para que al momento de hacer la transferencia (cuando termine el contrato) sea lo más transparente posible y que el Estado no pierda.

“Nosotros” -justificó- “no sabemos dónde están los servidores, no tenemos el inventario completo de lo que hay, un software, no sabemos cómo se operan muchas de las transacciones, no tenemos un control y la certeza de que lo está pasando a nivel de tecnología de la información es lo que se dice a través de los informes del supervisor”. JS