No hay ningún avance en negociación para elegir Fiscal General, confirma Carlos Umaña

Tegucigalpa- “Yo diría que el asunto está peor desde la semana pasada prácticamente nosotros no volvimos a saber nada de negociadores desde el día miércoles”, dijo el diputado Carlos Umaña.

El diputado confirmó que durante el fin de semana no hubo ningún llamado para negociar a ninguno de los partidos, por lo que la situación sigue igual, sin avance.

Lo que pasó el jueves hasta altas horas de la madrugada fue prácticamente un show mediático, pues ya se sabía que la oposición iba a alcanzar 74 votos, consideró el doctor Umaña.

“A esta hora confirmó que no hay negociaciones en este momento, el fin de semana no nos han llamado para nada a ninguno de los miembros de bancada”, no ha habido ni siquiera una llamada telefónica para negociar.

Por otra parte, dijo que la Comisión Investigadora que ha denominado Luis Redondo, no tiene razón de ser y es a criterio de abogados no tiene ninguna facultad, ya que la misma sería para realizar un juicio político al fiscal adjunto, pero es a destiempo, anotó el parlamentario.

Anotó que dicha pretensión no pasará en el Congreso, porque ahora lo que corresponde es elegir las nuevas autoridades y cumplir con la ley y los funcionarios deben continuar en su puesto, mientras no haya nuevo Fiscal General y Adjunto. LB