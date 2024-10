“No hay garantías que en seis meses haya un convenio firmado”, dice diputada Mena en torno a la CICIH

Tegucigalpa- La extensión de seis meses más, no garantiza que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICH), señaló la diputada Fátima Mena.

“Vemos realmente con preocupación, nuevamente hay una prórroga en el memorándum de entendimiento por seis meses más donde no hay ningún tipo de garantía que en esos seis meses haya un convenio firmado, sino que se está dando más tiempo para poder cumplir algunas acciones planteadas”, indicó la también integrante del Frente Parlamentario en apoyo de la CICIH.

Recordó que la instalación del organismo internacional fue planteado como una promesa de campaña y todos esperábamos que no se le fuera a dar tanta larga ya que había una experiencia previa.

La parlamentaria dijo que no hay voluntad política ya que al menos en el primer año de gobierno se hubiese firmado ya el convenio, pero no ha sido así, en el primer año lo que nos dieron fue un memorándum de entendimiento y cuando leemos el mismo vemos que no es vinculante.

Sostuvo que el 15 de diciembre del año pasado se suscribió un memorándum que establece que en seis meses se estaría ya una CICIH firmada, pasaron esos seis meses y llegamos a una prórroga de otros seis meses.

“Si analizamos que pasó en esos últimos seis meses vemos solo poco avance de parte del Congreso Nacional donde queda pendiente la aprobación en su último debate de la Ley de Colaboración Eficaz, mientras que en el Ejecutivo han hecho muy poco ya que no ha designado a sus representantes en la mesa de negociación para definir el texto final”, explicó.

Agregó que hay demora en el proceso, y la preocupación es que el Ejecutivo tenía que pedir una autorización a las Naciones Unidas y la solicitud no se dio, por lo que los espacios se están cerrando, es claro que desde el gobierno no hay una voluntad.

Apuntó que tras tener el respaldo popular, han arriesgado la instalación de la CICIH, “tenemos un cáncer eterno que se llama corrupción y si el mismo no se combate se queda ahí creciendo”, puntualizó. IR