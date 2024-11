No habrá reformas electorales por falta de voluntad política, lamenta diputado Yuri Sabas

Tegucigalpa – Si no se hicieron las reformas electorales en los últimos tres años, no se harán ahora, a criterio del diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, lo que se debe a falta de voluntad política.

Desde el inicio del actual gobierno, dijo que él de forma personal ha insistido en la necesidad de realizar cambios significativos en el sistema electoral, presentando numerosas propuestas.

Entre las reformas propuestas dijo que se encuentra la implementación de una segunda vuelta electoral, una demanda largamente esperada por el pueblo hondureño, con el objetivo de asegurar gobiernos fuertes y consolidados surgidos de un proceso electoral legítimo.

Además, Sabas abogó por una revisión en la elección de los diputados, buscando que sean más representativos por distrito y por zona, lo que incluiría una reducción en la cantidad de diputados.

Otra de las propuestas presentadas por el diputado incluye la regulación de los períodos electorales de alcaldes y diputados, así como la revisión del proceso de escrutinio electoral. Asimismo, el Partido Liberal ha propuesto la aprobación temprana del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE), para evitar recurrir a compras de emergencia, una práctica que ha sido común en el país.

Sabas ha señalado que, aunque muchas de estas reformas no requieren ratificación en una próxima legislatura, no han sido aprobadas debido a la falta de voluntad política en el Congreso Nacional. Según el diputado, la agenda del Congreso no está en manos de los legisladores, sino de la junta directiva y del gobierno de turno, quienes no han mostrado una verdadera intención de llevar a cabo estas reformas.

El Partido Liberal ha intentado entablar diálogos con otras fuerzas políticas para promover estas reformas que podrían generar mayor tranquilidad, certidumbre y paz en el proceso electoral. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido fructíferos debido a la falta de voluntad política de quienes controlan la agenda legislativa y a la falta de una cultura democrática sólida en la población.

Sabas concluyó reiterando que, si no ha habido intención de hacer reformas electorales en los últimos tres años, es poco probable que se logren en este momento. LB