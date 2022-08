No habrá otro golpe de estado en Honduras, asegura Mel Zelaya aunque agrega “siempre hay que estar alerta”

Tegucigalpa – José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y actual asesor de la Presidencia de la República, dijo en una entrevista brindada al canal venezolano Tele Sur, que en el país centroamericano no habrá otro golpe de Estado porque existe conciencia colectiva en la nación.

Zelaya Rosales habló sobre el golpe de estado en su contra en junio de 2009 y relató punto por punto cómo surgieron los hechos a cargo de un equipo especializado de las Fuerzas Armadas de Honduras, que lo sacó del poder en una operación en la que no descartó participación de Estados Unidos (EEUU).

Honduras se cansó de la dictadura

“A mí la diplomacia de Estados Unidos me acompañó a denunciar el golpe de estado en las Naciones Unidas, es la primera vez que se denuncia con un presidente ahí dando un discurso (…) pero la verdad es que la inteligencia de Estados Unidos, es otra cosa, no tiene nada que ver”, rememoró.

Aseguró que su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, actualmente presidenta de Honduras, después 13 años llegó al poder gracias a la voluntad del pueblo, cansado de una dictadura de más de una década y sobre todo por luchar todo ese tiempo en las calles pidiendo justicia.

La estructura de la dictadura sigue

Según Zelaya, su esposa pudo haber llegado al poder a 4 años del golpe de Estado, pero los fraudes electorales y la intervención EEUU lo impidió “su representante, la coronel Heide Fulton, acompañó al Tribunal Electoral y llegaba para legitimar, nos robaron en 2013 y 2017, la gente fue a las calles”.

Indicó que la estructura de la dictadura sigue operando en el país, se les derrotó en las urnas, pero solo se logró sacar a la cabeza del modelo neoliberal, ese que explota y exprime a los pueblos “ahora la lucha es derrotar la organización de la dictadura para seguir tomando decisiones a favor del pueblo”.

No habrá más golpes de estados

Consultado si las decisiones que tome este gobierno podrían derivar en un golpe estado dijo: “en Honduras no, porque hay una conciencia colectiva muy grande, porque el golpe de estado hace 13 años fue un fracaso total, hundió al país a un estructura deplorable que dejó al país en ruinas”.

Agregó que su esposa recibió al país en un Estado de calamidad humana, financiera, social e inseguridad “todavía operan escuadrones de la muerte, siguen matando gente, porque aquí se implantó en estos 12 años, lo que nosotros llamamos el Plan Colombia II una dictadura cívico militar”.

Los medios defienden intereses privados

“Hay mucha esperanza del pueblo hondureño, por tanto no hay ninguna posibilidad que haya golpe de estado, no quiere decir que no haya conspiraciones, esas van a seguir, siempre hay que estar alerta y no estar confiados porque las oligarquías y el capitalinos no descansan y nosotros tampoco, dijo.

Finalmente se le preguntó sobre el papel que jugaron y juegan ahora los medios de prensa nacional e internacional y dijo “ya son 39 años de vida política, pregono la libertad de prensa y pensamiento, dejando que la gente se exprese como quiera, incluso acepto insultos, calumnias y difamaciones”.

“Cuando eso pasa simplemente apago la radio o cambio el canal, no puedo desconocer que el 99.99% de los medios de comunicación son del capital privado, entonces defienden los intereses de sus patronos, entonces la libertad de expresión surge del derecho a una audiencia para ser informada, hay que aprender que en este mundo de post verdad, hay que aprender a vivir con todo eso”, cerró. JP