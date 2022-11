No habrá fondo departamental, pero existe alta demanda y se debe buscar un mecanismo, dice titular del CN

Tegucigalpa – Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN) dijo este miércoles que no hay probabilidad de reactivar Fondo Departamental, pero que debido a la alta demanda que existe de la población a los diputados, se debe buscar un mecanismo para poder atender ese sector de Honduras.

– En caso de haber un desastre natural, ojalá que no, tendremos en menos de 30 días los $ 400 millones para dar respuestas al país, según Redondo.

– No sabemos cuándo vendrá la CICIH pero estamos trabajando para que a su llegada no tenga obstáculos para accionar en Honduras, dijo.

Redondo viajó hoy a Santo Domingo para participar en un congreso donde estarán todos los titulares de los poderes legislativos de Iberoamérica, refirió inicialmente que la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia puede pronunciarse sobre leyes y algunas inconstitucionalidades de normas, pero en lo que corresponde a la junta directiva no porque está legalmente constituida.

“Desconozco los recursos presentados contra el decreto 4-2022 alegando que no quieren aplicarlo por el tema de la Amnistía Política, es extraño porque hay más decretos donde los jueces pudieron haber alegado para no dejar libre a algunos criminales y narcotraficantes, porque el Código Penal de la impunidad nunca debió entrar en vigencia porque estábamos en un periodo de excepción”, amplió.

En ese sentido, dijo que solo suelen pronunciarse sobre temas que son meramente políticos, claro que pueden pronunciarse sobre cualquier inconstitucionalidad, pero no en este tema porque es algo que no le han pedido, hay que leer los recursos y se darán cuenta que es un comentario adicional que hizo una persona que ha cometido muchos delitos y creo que esas aseveraciones no las debió haber hecho.

Reveló que fue alertado que hay varias demandas en su contra, mismas que estarían procediendo en enero del nuevo año, pero que son por asuntos que desconoce porque recibió el Congreso sin estados financieros, por lo que considera “se debe demandar a quienes estuvieron en ese tiempo pues fueron los que eliminaron la información, nosotros ya pusimos la denuncia para que se investigue”.

Externó que detrás de todo este contexto político, hay bastantes presiones de todos los sectores, inclusive dentro del CN, de los diputados “por ejemplo hablan del Fondo Departamental, eso no es cierto, buscan desestabilizar con temas mediáticos, pero conmigo se equivocaron, no van a ver ni un cinco y por el tema de la CSJ, pueden sacar lo que quieran pero tengo un mandato claro para que a ese poder no vayan corruptos y quienes no hayan incurrido en impunidad o inconstitucionalidades.

Redondo confía en que su cargo no está en riesgo y asegura podrá cumplir los cuatro años para los que fue electo y entregará un Congreso con prácticas transparentes y resultados. Recuerden que hay un Partido Nacional dividido, es cierto que votan en bloque pero no representa unión, igual en el Partido Liberal y Libre, entonces el escenario se presta para lograr los consensos que ahora si se pueden lograr.

Sobre la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), dijo que ya es una ley que este mecanismo vendrá al país y agrega que todos los que atacan el decreto (4-2022), no es contra la amnistía no hay que engañarse es contra el articulo 8 y 9 donde dice claramente que la CICIH viene, me imagino que la Sala de lo Constitucional no se va a querer pronunciar contra ella.

Refirió que la reforma constitucional -232-, que plantea la diputada de Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Hortensia Zelaya es claro al señalar que se le dan garras y dientes a la CICIH para poder actuar contra la corrupción en Honduras, ahora veremos entonces quienes van a votar favor y en contra porque se ocupan 86 votos, esto se logrará si hay voluntad de parte del Partido Nacional, depende de ellos.

Concluyó que no se aprobará un fondo “no existe nada de eso, sí el decreto 116 con el que saquearon fondos del Estado desde Legislativo donde se robaron miles de millones de lempiras, lo que sí existe es una alta demanda a los diputados por los ciudadanos, lo que se puede hacer es buscar un mecanismo pero que no se preste a especulaciones, lo haremos, pero no ahora, pues debemos enfocarnos en la Corte”. JP