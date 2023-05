“No había unanimidad en si reelegirme o no”, dice Dante Mossi

Tegucigalpa – El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi indicó este lunes que hubo mucha especulación sobre su posibilidad de seguir el frente del organismo regional, y que “no había unanimidad en si reelegirme o no”. Además, destacó la relevancia de Taiwán dentro del organismo.

– No busqué reelegirme, dijo.

“Ha habido mucha especulación y déjeme decirles que es falso”, dijo al señalar que la convocatoria para elegir un nuevo presidente del organismo es un debate meramente político de los países que integran en BCIE”, aseguró.

Mossi dijo que en Punta Cana, donde se desarrolló la LXIII asamblea de gobernadores, “tuve el privilegio de hablar con cuatro gobernadores de Centroamérica, en forma individual, estos gobernadores no tenían un acuerdo, eso es un concenso”.

Según el comunicado emitido por el organismo regional, por una propuesta conjunta de los países fundadores que representan el 51 % de las acciones del Banco, y con el respaldo del resto de socios, se decidió convocar a concurso para el elegir un nuevo presidente.

Según relató Mossi, en su plática con los gobernadores les dijo que “la institución es muy valiosa, no me reelijan a mí, si ese país insiste tanto en mi separación, no lo voy hacer”.

Además, aseguró que las probabilidades de que se elija a otro hondureño para estar frente al banco, son de cero.

También dijo que “intenté hablar con la gobernadora de Taiwán y no fue fácil. Ellos son un miembro muy valioso de este banco, y obviamente es el socio más grande en forma individual y la decisión que ellos tomen hacia adelante, va a tener un impacto muy fuerte en nuestras decisiones”.

Debido al peso que tiene ese país asiático en el organismo, indicó que “si en el futuro, este país llega a retirarse, que lo puede hacer, es una sociedad mercantil, vamos a tener un impacto en nuestros indicadores financieros, definitivamente”.

Un banco fortalecido

Mossi aseguró que deja un «banco fortalecido, cercano a nuestros socios y que comunica lo que hace. Nuestro periodo estuvo marcado por una pandemia que desafío nuestra respuesta a fenómenos de este tipo que necesitan agilidad. El Banco pudo acompañar a los países de la región en atender a la población”.

«Recibimos las gracias de los Gobernadores por el servicio prestado durante nuestra gestión. Somos el Banco de la región, el que más fondos desembolsa para apoyar el desarrollo socioeconómico de nuestros países socios», afirmó. VC